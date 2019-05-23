Не есть и не пить три года: что нужно, чтобы накопить на жильё

Среднестатистическая российская семья должна не есть и не пить три года, чтобы накопить достаточно денег для покупки среднестатистической квартиры. Такие оценки приводит руководитель аналитического центра государственной компании «ДОМ.РФ» (ранее АИЖК) Михаил Гольдберг

Средний срок, в который средняя семья может накопить на среднюю квартиру, если не будет ни есть, ни пить, составляет около трёх лет, — рассказывает Гольдберг.

По мировым меркам это означает достаточно доступное жильё, отмечает эксперт и уточняет: для такой оценки в международной практике применяется коэффициент доступности жилья. Это отношение суммарного дохода семьи за год к стоимости жилья. И речь идёт не о первоначальном взносе на ипотеку, поясняет Гольдберг. По его мнению, этот показатель достаточно условный, так как «нельзя ни есть, ни пить».

В России среднестатистической квартирой считается жильё площадью 54 кв. м., а среднестатистической семьёй — семья из трёх человек. Коэффициент доступности жилья в нашей стране стабильно падает, следует из данных Росстата . Так, в 1998 году показатель превышал 7 лет, с 2010-го он держится на уровне трёх лет. Ещё в конце 2017-го Россия занимала 71 место по этому индикатору, всего в рэнкинге было 90 стран. Средняя по России зарплата при этом составляет 44 тыс. рублей, оценивал Росстат.

В столице коэффициент доступности жилья гораздо хуже, следует из слов эксперта.

В Москве жильё менее доступно, чем в регионах. Это связано с тем, что цены на жильё высокие, а зарплаты не настолько выше, чем в среднем по России, — поясняет он.

Михаил Гольдберг также отмечает, что коэффициент доступности жилья не учитывает возможности населения страны покупать квартиры или дома в ипотеку.

Ранее в «ДОМ.РФ» оценивали, что сейчас ипотека доступна только для 40% российских семей. Об этом рассказывал в середине мая замгендиректора госкомпании, предправления банка «ДОМ.РФ» Артём Федорко. По его же оценкам, ежегодно граждане страны будут брать по 2,3 млн ипотечных кредитов.

Сейчас темпы роста выдачи ипотеки составляют порядка 25% в месяц в годовом исчислении. При этом несмотря на высокие показатели, качество ипотечного портфеля банков остаётся хорошим, убеждены в «ДОМ.РФ». Отношение так называемой «безнадежной просрочки» (90 дней и более) к объёму выдачи сейчас составляет менее 2%, рассказывает Михаил Гольдберг.

Этот показатель в мировой практике принят. Просрочка 90+ по статистике — это дефолтный кредит [по которому не будет платежей], поэтому именно так оценивают качество, — подчеркивает он.

Ранее News.ru писал о том, что летом этого года у россиян появится возможность уходить на ипотечные каникулы. Те граждане, которые оформили кредит на покупку жилья, но попали в трудную жизненную ситуацию, смогут взять полугодовую передышку от платежей. Впрочем, есть и ряд ограничений. В частности, размер ипотеки не должен превышать 15 млн рублей.