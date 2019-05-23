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Госдума предлагает продлить программу маткапитала до конца 2025 года 

Банки.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: Public domain
Госдума предлагает Кабмину продлить программу материнского капитала до 2025 года. Об этом говорится в постановлении, принятом по итогам «правительственного часа» с министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным.
«В частности, по итогам представленной министром информации, Государственная Дума рекомендует правительству РФ рассмотреть вопрос о продлении программы материнского (семейного) капитала до конца 2025 года», — говорится в документе.
Кроме того, Госдума рекомендует рассмотреть вопрос о расширении направлений использования средств маткапитала, в частности, на получение образования матерью.
Другие предложения, указанные в постановлении, касаются вопросов своевременной выплаты зарплаты, введения электронных трудовых книжек, дополнительной поддержки семей с детьми в возрасте от полутора до трех лет, установления максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не более 15%.
Также рекомендовано обеспечить оптимизацию процесса предоставления мер соцподдержки, предусмотрев единый инструмент информирования граждан о мерах соцзащиты, социальных услугах и других гарантиях.
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Комментарии
Личный счет , Максим Топилин , Госдума , Правительство РФ
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