Расплата будет страшной: россияне опять набрали кредитов

Россияне продолжают активно набирать кредиты. В апреле наши сограждане взяли в долг почти 800 млрд рублей. Причина банальная — не хватает денег. Реальные доходы населения падают шестой год подряд. Эксперты беспокоятся, что россияне вскоре перестанут справляться с обслуживанием взятых на себя обязательств. Бьет тревогу и Центробанк

Россияне продолжают копить долги. В апреле статистика зафиксировала очередной всплеск. Россияне взяли во втором весеннем месяце кредиты почти на 800 млрд рублей. По данным статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), этот показатель достиг 786,92 млрд рублей.

«В апреле 2019 года было выдано 3,28 миллиона новых кредитов общим объемом свыше 786,92 миллиарда рублей. Количество выданных кредитов выросло на 13%, объемы кредитования также выросли на 13% по сравнению с апрелем прошлого года, когда было выдано 2,91 миллиона кредитов на 694,23 миллиарда рублей», — говорится в сообщении ОКБ.

Так, количество выданных новых карт выросло в годовом выражении на 16%, а объемы кредитных лимитов — на 34%.

При этом в апреле текущего года было получено 1,11 миллиона карт с общим лимитом 88,75 миллиарда рублей. Средний одобренный лимит по карте увеличился на 16% — до 80 тысяч рублей.

Число кредитов наличными также выросло на 19%, объем кредитования — на 27%. В апреле было выдано 1,52 миллиона кредитов наличными на 416,54 миллиарда рублей.

Средний размер выданного кредита наличными стал больше на 7% — 273 тысячи рублей.

В апреле россияне активно получали и автокредиты (количество новых автокредитов выросло на 7%, объемы выдачи — на 21%).

А вот ипотека «просела». Количество ипотечных кредитов, средства по которым были фактически были перечислены на счета заемщиков в апреле, снизилось в годовом выражении на 21%, денежные объемы кредитования упали на 12%, пишет ОКБ.

В апреле было выдано всего 90,05 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 200,75 миллиарда рублей. Средний размер нового ипотечного кредита увеличился на 12% — до 2,23 миллиона рублей.

В целом за четыре месяца этого года российские банки выдали 12,35 миллиона новых кредитов на общую сумму 2,79 триллиона рублей, отмечает бюро. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 14%, а объемы кредитования — на 18%.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты уверены, что рост закредитованности населения связан с нехваткой денег у россиян.

Так, как отмечает Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка,

повышенный спрос на кредиты связан, в частности, с ростом цен. Даже официальная статистика показывает, что инфляция сейчас гораздо выше таргета ЦБ в 4%.

По данным Банка России, в марте годовая инфляция составила 5,25%, а в апреле — 5,2%. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в четверг, 23 мая, инфляция снизилась до 5,1%.

При этом в комментариях ЦБ по инфляционным ожиданиям и потребительским настроениям россиян за апрель говорится, что показатель инфляционных ожиданий «несколько повысился после снижения в феврале-марте, что указывает на сохранение негативного влияния временных факторов».

Так, согласно опросу, проводимому «инФОМ» по заказу Банка России, в апреле 2019 года медианная оценка наблюдаемой населением инфляции за последние 12 месяцев возросла — на 0,5 п.п., до 10,5%.

«Несколько повысилась и медианная оценка инфляции, ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев (на 0,3 п.п., до 9,4%)», — пишет регулятор.

Учитывая падение реальных доходов россиян, удивляться росту спроса на кредиты не приходится, говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов

Так, реальные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированных на инфляцию — «Газета.Ru») падают шестой год подряд.

«Такие банальные вещи, как отпуск или покупка нового автомобиля, могут позволить себе далеко не все семьи. Население уже давно экономит. Виной всему инфляция, повышение налогов и рост коммунальных услуг при отсутствии реального роста заработных плат», — говорит Максим Ковязин, старший инвестиционный консультант «БКС Брокер».

Когда не хватает денег, гражданам легче всего взять деньги с кредитной карты, отмечает он. Именно поэтому этот сегмент и растет самыми высокими темпами, поясняет он.

По мнению Ковязина, в 2019 году граждане продолжат беднеть.

«Долговая нагрузка физических лиц неуклонно растет на фоне сокращения реальных доходов населения, что на горизонте 2019-2020 годов вполне может привести к тому, что часть заемщиков перестанут справляться с обслуживанием своей задолженности», — предупреждает Ксения Балясова, ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА».

Центробанк также тревожит чрезмерный рост потребительского кредитования в России.

Об этом, выступая на днях в комитете Госдумы по финансовому рынку, заявил первый заместитель главы Банка России Дмитрий Тулин

«Мы полагаем, что, с одной стороны, это объективный процесс, не нужно его запрещать. Но нас уже несколько настораживают темпы прироста, есть угрозы того, что это может оказаться ловушкой и для населения, и для банков», — заявил чиновник.

Пока что населению хватает номинальных доходов для обслуживания кредитов, однако ситуация может измениться, резюмирует Тулин.