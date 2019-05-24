Российские магазины предупредили о быстром росте цен

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы о росте цен из-за высоких ставок по эквайрингу (оплата товаров банковскими картами). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в адрес Ассоциации банков России (АБР).

Как указано в документе, из-за высоких ставок эквайринг ретейлеры в 2018 году недополучили 7,4 процента прибыли, в 2019 году они прогнозируют потери в 10 процентов.

Высокие комиссионные, которые берут банки, по словам ретейлеров, заставят их повышать цены, а также негативно повлияют на программы скидок. По оценке представителей торговли, оплата банковскими картами обходится им в четыре раза дороже, чем наличными.

В первом квартале этого года доля наличных платежей начала увеличиваться, хотя весь 2018 год росла безналичная оплата. Доля платежей по картам к марту 2019 года сократилась на четыре процентных пункта, до 36 процентов. Максимальный рост оплаты наличными зафиксировали в магазинах одежды и гостиницах (+ четыре процента) и клубах и секциях (+ один процент).