Сбербанк заявил об отсутствии рисков незавершенных операций в терминалах

Сбербанк решил проблему с мошенничеством через незавершенные операции в платежных терминалах, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о хищениях с помощью банкоматов Сбербанка. Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит. Терминал дает на завершение операции 90 секунд, и если в этот период свою карту вставит следующий клиент, то с нее и будут списаны средства по запросу предыдущего.

«Мы взяли под контроль эту ситуацию достаточно давно, масштаб бедствия был мизерный — были единичные случаи. Мы нашли возможности, как эту ситуацию нивелировать. Этот риск полностью на сегодняшний день отсутствует», — цитирует РИА «Новости» Кузнецова.

По его словам, Сбербанк столкнулся всего лишь с несколькими десятками подобных случаев с осени прошлого года.

Также Кузнецов отметил, что российская экономика может пострадать от хакерских атак в 2019 году вдвое больше, чем годом ранее.

«Мой прогноз, что тренд таков, что наши потери будут увеличиваться… Думаю, что могут достигнуть двукратного увеличения», — ответил Кузнецов на вопрос о возможных потерях экономики России от деятельности киберпреступников.

Ранее клиентов банков предупредили о массовых потерях средств из-за СМС-сообщений. Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС, этим могут воспользоваться мошенники.