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Сбербанк заявил об отсутствии рисков незавершенных операций в терминалах 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк решил проблему с мошенничеством через незавершенные операции в платежных терминалах, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила о хищениях с помощью банкоматов Сбербанка. Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит. Терминал дает на завершение операции 90 секунд, и если в этот период свою карту вставит следующий клиент, то с нее и будут списаны средства по запросу предыдущего.
«Мы взяли под контроль эту ситуацию достаточно давно, масштаб бедствия был мизерный — были единичные случаи. Мы нашли возможности, как эту ситуацию нивелировать. Этот риск полностью на сегодняшний день отсутствует», — цитирует РИА «Новости» Кузнецова.
По его словам, Сбербанк столкнулся всего лишь с несколькими десятками подобных случаев с осени прошлого года.
Также Кузнецов отметил, что российская экономика может пострадать от хакерских атак в 2019 году вдвое больше, чем годом ранее.
«Мой прогноз, что тренд таков, что наши потери будут увеличиваться… Думаю, что могут достигнуть двукратного увеличения», — ответил Кузнецов на вопрос о возможных потерях экономики России от деятельности киберпреступников.
Ранее клиентов банков предупредили о массовых потерях средств из-за СМС-сообщений. Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС, этим могут воспользоваться мошенники.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Клиентов банков предупредили о массовых потерях средств из-за СМС Назван новый способ мошенничества через терминалы Сбербанка Средняя зарплата в Москве существенно выросла
Комментарии
Личный счет , Станислав Кузнецов , Сбербанк России , РИА Новости , Газета "Коммерсантъ"
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