МВФ отметил необходимость продолжения расчистки банковского сектора России

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) считают необходимым довести до конца работу по расчистке российского банковского сектора и укреплению банковского надзора РФ. Об этом говорится исследовании фонда.

"Необходимо довести до конца работу по расчистке банковского сектора. Одновременно необходимо продолжать работу по укреплению банковского надзора и регулированию, а именно — снижать концентрацию риска на одного заемщика и кредитование связанных сторон, совершенствовать работу по оценке качества активов, а также полностью внедрить стандарты Базеля III в соответствии с графиком. Могут потребоваться дополнительные меры по сдерживанию необеспеченного потребительского кредитования", — отмечается в документе.