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МВФ отметил необходимость продолжения расчистки банковского сектора России 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) считают необходимым довести до конца работу по расчистке российского банковского сектора и укреплению банковского надзора РФ. Об этом говорится исследовании фонда.
"Необходимо довести до конца работу по расчистке банковского сектора. Одновременно необходимо продолжать работу по укреплению банковского надзора и регулированию, а именно — снижать концентрацию риска на одного заемщика и кредитование связанных сторон, совершенствовать работу по оценке качества активов, а также полностью внедрить стандарты Базеля III в соответствии с графиком. Могут потребоваться дополнительные меры по сдерживанию необеспеченного потребительского кредитования", — отмечается в документе.
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Личный счет , Экономика , Международный валютный фонд , ИТАР-ТАСС
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