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Не ждем перемен: россияне смирились с бедностью 

Ридус 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Настроения россиян в 2019 году находятся в «отрицательной зоне», следует из исследования, опубликованного компанией GfK.
«После недолгого периода оптимизма и надежд, потребительские настроения в 2019 полны пессимизма. В целом российские потребители считают, что с начала кризиса в 2015 году их экономическое положение не улучшилось», — говорится в отчете.
Соавтор этого исследования Наталья Игнатьева рассказала «Ридусу», что опрос ни в коем случае не претендует на объективный анализ социально-экономической ситуации, а отражает именно субъективное восприятие ее респондентами.
«Это «активное» исследование — то есть мы спрашивали личное мнение граждан, а не проверяли их реальное материальное положение. В принципе, у какой-то части людей финансовые дела могут идти не так уж плохо, но при этом они могут считать, что едва сводят конца с концами», — разъяснила она методологию проведения опроса.
По этой методике также уровень в 100 пунктов принят за нейтральный, и соответственно, всё, что ниже него, считается негативными потребительскими настроениями, все что выше — позитивными. Колебания вокруг 100-балльного водораздела считаются «стагнацией».
По итогам замеров во втором квартале 2019 года индекс потребительских настроений составил 96 пунктов из 200 возможных. Чуть выше показатели Индекса в Москве, где он составил 99 пунктов, но и здесь ситуация видится потребителю как стагнирующая.
По итогам исследования в 2019 году, 29% респондентов сказали, что их финансовое положение ухудшилось. Отвечали они также на вопросы, как они оценивают личные финансы, перспективу их изменения в ту или иную сторону течение следующего года (23% ожидают улучшения), состояние национальной экономики (экономические условия в стране считают хорошими 27%), и насколько удачен текущий момент для покупок товаров длительного пользования.
В 2019 году большая часть населения полагает, что последствия кризиса будут иметь место еще длительное время.
«Важно подчеркнуть, что мы замеряли именно личное самочувствие граждан и не требовали от них предъявления справок о доходах или материальном положении», — подчеркивает Игнатьева.
Хотя опрос GfK отражает субъективную точку зрения россиян на экономическое положение в стране, оно тем не менее довольно точно показывает, что происходит на самом деле, считает профессор Института социально-политических исследований РАН Игорь Богданов.
«Бюджет на следующие три года, который принят Госдумой, не содержит никаких признаков того, что как минимум в эти годы ситуация изменится к лучшему. Более того, этот бюджет в каком-то смысле гарантирует, что обнищание населения будет продолжаться», — сказал он «Ридусу».
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Комментарии1
Личный счет , Статьи , Игорь Богданов , Наталья Игнатьева , Госдума , РАН , Ридус
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