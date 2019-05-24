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Доходы Бастрыкина снизились на 5 миллионов рублей 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заработал в 2018 году более 11,5 миллиона рублей. Это на 5 миллионов меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на декларацию о доходах на сайте СК.
По документу, доход Бастрыкина составил почти 11 миллионов 568 тысяч рублей.
Годом ранее сумма заработка была 16,5 миллиона рублей. Доход жены главы СК составил почти 6,9 миллионов рублей.
Супруги Бастрыкины вместе с их двумя несовершеннолетними детьми владеют квартирой (224,4 квадратных метра) и двумя дачами (294,3 и 138,5 квадратных метра). Также супруга главного следователя имеет квартиру площадью 216 квадратных метров.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин задекларировал свой доход за 2018 год в размере 29,5 миллиона рублей. Из них 23,47 миллиона рублей он заработал по основному месту работы.
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Личный счет , Дмитрий Рогозин , Александр Бастрыкин , Роскосмос , СКР
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