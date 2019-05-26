Предупреждения для клиентов появились на банкоматах Сбербанка

На банкоматах в некоторых отделениях Сбербанка в Москве появились объявления, призывающие клиентов быть бдительными.

В сообщениях от банка говорится, что перед началом пользования банкоматом нужно на всякий случай нажать на красную кнопку, что отменит предыдущую операцию, если она еще не была завершена, передает «Эхо Москвы».

Ранее газета «Коммерсант» сообщала о хищениях с помощью банкоматов Сбербанка. Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит. Терминал дает на завершение операции 90 секунд, и если в этот период свою карту вставит следующий клиент, то с нее и будут списаны средства по запросу предыдущего.