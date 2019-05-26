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Выше прожиточного минимума: Пенсии россиян пересчитают по-новому 

Рамблер + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минтруд откорректировал правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
С воскресенья вступает в действие соответствующий приказ министерства, сообщает «Российская газета».
В случае если пенсия у неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума ему полагается социальная доплата, которая поднимает ее до прожиточного минимума.
По правилам, которые действовали раньше, после каждой новой индексации, когда размер пенсии возрастал, а объем доплаты уменьшался. Поэтому зачастую на руки человек мог получать до и после индексации одну и ту же сумму.
Чтобы избежать подобных ситуаций, Минтруд уточнил порядок расчета доплаты в подобных случаях.
Личный счет , Минтруд , "Российская газета"
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