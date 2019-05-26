Выше прожиточного минимума: Пенсии россиян пересчитают по-новому

Минтруд откорректировал правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

С воскресенья вступает в действие соответствующий приказ министерства, сообщает «Российская газета».

В случае если пенсия у неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума ему полагается социальная доплата, которая поднимает ее до прожиточного минимума.

По правилам, которые действовали раньше, после каждой новой индексации, когда размер пенсии возрастал, а объем доплаты уменьшался. Поэтому зачастую на руки человек мог получать до и после индексации одну и ту же сумму.

Чтобы избежать подобных ситуаций, Минтруд уточнил порядок расчета доплаты в подобных случаях.