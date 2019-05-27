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Опрос: три четверти российских предпринимателей довольны прибылью 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Большинство российских предпринимателей довольны прибылью, полученной от своего бизнеса за последний год. Об этом свидетельствуют результаты имеющегося в распоряжении ТАСС опроса с участием около 1,5 тыс. бизнесменов, проведенного VK Business (платформой для развития бизнеса в социальной сети "ВКонтакте") и исследовательской компании ResearchMe.
"Большинство российских предпринимателей (76%) довольны своей прибылью за последний год", — указывают авторы исследования.
Почти половина респондентов (45%) отметили, что их фактическая прибыль оказалась выше ожидаемой. Каждый третий из таких предпринимателей перевыполнил план на 20% и более. Еще 40% заявили, что получили запланированную прибыль. И лишь у 15% фактическая прибыль оказалась ниже ожидаемой.
У предпринимателей также спросили, на что они тратят вырученные деньги. По данным опроса, 95% инвестируют часть прибыли в развитие бизнеса. Из них 43% готовы отдать на расширение своего дела до 75% прибыли. Основную долю прибыли, по данным опроса, вновь вкладывают в свое дело всего 7% предпринимателей.
В первую очередь предприниматели вкладывают средства в покупку и обновление оборудования (38% опрошенных), а также в рекламу и маркетинг (35%). Каждый четвертый планирует потратиться на поиск новых партнеров и расширение команды. Остальные направляют средства на улучшение сайта компании и мобильных приложений, обучение сотрудников и обустройство офисов.
Среди личных трат предпринимателей на первом месте оказались покупка недвижимости и путешествия. Приобретать жилье и билеты в этом году планирует каждый третий. А четверть опрошенных думает о покупке автомобиля или инвестициях в новый бизнес. Еще 18% планируют купить на вырученные деньги подарки для родственников или партнеров.
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Личный счет , Экономика , ИТАР-ТАСС
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