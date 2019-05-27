Проблема закредитованности россиян приняла мировой масштаб

Международный валютный фонд видит угрозу для финансовой стабильности России в ускоренном росте необеспеченного потребительского кредитования. Могут потребоваться новые меры по его сдерживанию, если уже действующих окажется недостаточно, предупреждает МВФ. По мнению экспертов фонда, необходимо продолжать работу по укреплению банковского надзора и регулирования и снижать концентрацию риска на каждого отдельного заемщика и на семьи.

Максим Орешкин. Опасения МВФ разделяет и российский ЦБ , который уже неоднократно поднимал вопрос о рисках быстрого роста потребительского кредитования. Но пока картина не меняется, этот сегмент развивается быстрее и вытесняет другие, заявлял глава Минэкономразвития

По данным ведомства, весь 2018 год его рост только ускорялся, и в итоге задолженность населения по потребительским кредитам увеличилась на 1,5 триллиона рублей. Именно такая бурная активность в данном секторе привела к усилению инфляционного давления в прошлом году, полагают специалисты министерства.

Сложности рефинансирования

Закредитованность российского населения — тема не новая, и она действительно вызывает опасения, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Иногородский. Отчасти именно чрезмерно высокая долговая нагрузка рядовых граждан стала причиной кризиса ипотечного кредитования в США, который перешел в международный финансовый кризис 2008−09 года, напоминает он.

«Да, там был несколько другой процесс, но он также был завязан на кредитах. Главная угроза в данном случае исходит от ухудшения кредитных портфелей банков. Это может вызвать серьезные проблемы в банковской сфере страны в случае глобальных потрясений», — пояснил эксперт «Ридусу».

По его словам, одной из существенных проблем в данной ситуации является отсутствие нормальной системы рефинансирования в российских банках. Да, такое решение может снизить выручку кредитных учреждений, но существенно поправит ситуацию с нагрузкой на семью. Однако сейчас рефинансирование проводиться очень сложно: на бумаге заемщику обещают одно, а при попытке оформить рефинансирование потребительских кредитов его считают не вместо имеющихся займов, а в дополнение.

«Если ваша кредитная нагрузка близка к максимальной, вы не сможете уменьшить свою кредитную нагрузку и будете продолжать платить «невыгодные» кредиты. При учете падения реальных доходов населения — это может привести к росту числа невозвратных кредитов чего и пытается избежать ЦБ», — рассуждает аналитик.

Невеселые перспективы

Сам факт высокого уровня закредитованности населения является негативным для экономики, признает ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова. Но если бы не было внешнего давления, или была бы стабильность на рынке энергоресурсов, что важно для бюджета страны, то можно было бы сказать, что опасения МВФ напрасны, добавляет она. Однако в текущей ситуации негативные оценки МВФ основаны не на пустом месте, и темпы роста спроса населения на кредиты создают угрозу российской экономике.

«По итогам 2018 года показатель вырос на 22,8%, что стало рекордом за последние пять лет. Страшно и то, что одновременно росло число банкротств граждан и индивидуальных предпринимателей — в полтора раза. Значит, кредиты брались не от хорошей жизни, а от фактической безысходности», — сетует эксперт.

Отсутствие роста заработных плат в стране, в совокупности с инфляционным давлением, не улучшат картину в перспективе на 2019−2020 годы, полагает она. Значит, нужна поддержка регулятора. И в этом случае Банк России правильно поступает, что создает препятствия для ограничения объема кредита на семью, исходя из совокупного дохода, следит и регулирует деятельность микрофинансовых организаций.

«Надеяться на ответственный подход населения к вопросу распоряжения собственными средствами не приходится. Прогнозы на конец года сулят продолжение восходящей динамики спроса на кредиты. Но, возможно, благодаря действиям регулятора увеличится качество заемщиков», — допускает аналитик.

При чем тут МВФ?

Потребительское кредитование — один из инструментов развития экономики в России, и не очень понятно, при чем здесь МВФ, спорит с коллегами директор департамента управления активами компании ERARIUM Group. Граждане, получившие потребительский кредит, по логике должны купить товар или услугу внутри страны. Для этого ЦБ РФ выдаёт банкам кредиты под ключевую процентную ставку, а те, прибавляя свой процент, кредитуют население.

По большому счету, если правительство или ЦБ могут вообще простить все потребительские кредиты населению, то в экономике ничего страшного не произойдет, уверен эксперт. Разве что менеджеры банков лишатся очередных бонусов, так как деньги, выданные в качестве кредитов, уже находятся в общей денежной массе страны и работают на ее экономику в качестве оборотных средств ЦБ. Если, конечно, они не были конвертированы и выведены за пределы государства в долларах США.

«Складывается впечатление, что ЦБ РФ является дочерним предприятием МВФ, который беспокоится о рентабельности своего бизнеса в России», — иронизирует аналитик.

Не так все страшно

Обращение МВФ — это не констатация свершившегося факта, а предостережение о рисках возникновения определенного сценария развития событий, продолжает тему президент СРО «НАПКА» Эльман Мехтиев . Но ЦБ недаром в последние насколько лет ведёт политику по сдерживанию роста кредитования физических лиц. Цель — не допустить повтора ситуации, когда просроченная задолженность по темпам роста била все рекорды, а кредитный портфель начал показывать отрицательную динамику.

«Для поддержания стабильности ситуации на рынке регулятор принимает меры, которые сейчас могут показаться избыточными и излишними, но в случае негативного развития именно они позволят сохранить баланс и не допустят ухудшения ситуации в финансовом секторе», — поясняет эксперт.

Минимизация выдачи валютных кредитов, повышение риск-коэффициентов для ипотеки с низким уровнем первоначального взноса, внедрение обязательности уровня расчета платежной нагрузки, при превышении уровня которого клиенту могут отказать в кредите, — все эти действия, инициативы и идеи направлены на стабилизацию финансового рынка при любом развитии событий, добавляет он.