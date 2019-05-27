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Сдавайте бутылки: россиянам указали на новый источник дохода 

Рамблер + ещё 10 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Магазины должны принимать бутылки от населения, предложили справедливороссы, а премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос. Об этом сообщают «Известия».
По словам Олега Нилова, замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, объем мусора — проблема экологии номер один. Решить ее возможно при направлении на переработку отходов, которые ей поддаются. Согласно подсчетам депутата, это 80% мусора.
По этой причине справедливороссы предложили правительству обязать торговые сети принимать пластиковые и стеклянные бутылки, а граждан мотивировать к их сдаче материально — платя им по пять-семь рублей за бутылку.
В середине апреля Дмитрий Медведев поручил проработать этот вопрос, в том числе его целесообразность, министерствам природы, экономического развития и промышленности и торговли.
Планируется, что соответствующие предложения правительства будут представлены депутатам Госдумы до 15 июня.
Комментарии3
Личный счет , Дмитрий Медведев , Госдума , Справедливая Россия
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