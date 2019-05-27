Сдавайте бутылки: россиянам указали на новый источник дохода

По словам Олега Нилова, замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме , объем мусора — проблема экологии номер один. Решить ее возможно при направлении на переработку отходов, которые ей поддаются. Согласно подсчетам депутата, это 80% мусора.

По этой причине справедливороссы предложили правительству обязать торговые сети принимать пластиковые и стеклянные бутылки, а граждан мотивировать к их сдаче материально — платя им по пять-семь рублей за бутылку.

В середине апреля Дмитрий Медведев поручил проработать этот вопрос, в том числе его целесообразность, министерствам природы, экономического развития и промышленности и торговли.

Планируется, что соответствующие предложения правительства будут представлены депутатам Госдумы до 15 июня.