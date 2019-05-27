Систему соцстрахования России захотели изменить

В России может появиться отдельный вид социального страхования, который позволит финансировать госуслуги на уход за пожилыми людьми и инвалидами. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова , пишет газета «Коммерсантъ».

Источником финансирования этого вида соцстрахования может стать дополнительный тариф в размере 1-1,5 процента от зарплаты. Как сообщил уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин , его можно выделить в рамках уже существующих тарифов Фонда социального страхования (ФСС).

Второй вариант — отменить «потолок» зарплат, с которых отчисляются средства в ФСС и Пенсионный фонд (в настоящее время это 865 тысяч рублей и 1,15 миллиона рублей в год). По словам Воронина, можно ввести адресность оказания услуг в зависимости от степени нуждаемости человека. Еще один источник средств — резерв Пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию, который составляет 140 миллиардов рублей. Голикова сообщила, что правительство готово рассмотреть варианты участия бизнеса в виде частно-государственного партнерства.

В настоящее время средства на социальные услуги для инвалидов и пожилых идут из бюджетов регионов. С 2019 года программа долговременного ухода стала частью национального проекта «Демография». До 2022 года одна должна распространиться во всех регионах России. На внедрение системы долговременного ухода в федеральном бюджете на ближайшие шесть лет заложено 10,7 миллиарда рублей.