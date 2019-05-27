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Систему соцстрахования России захотели изменить 

Lenta.ru + ещё 3 27 минут назад
Фото: РИА Новости
В России может появиться отдельный вид социального страхования, который позволит финансировать госуслуги на уход за пожилыми людьми и инвалидами. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет газета «Коммерсантъ».
Источником финансирования этого вида соцстрахования может стать дополнительный тариф в размере 1-1,5 процента от зарплаты. Как сообщил уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин, его можно выделить в рамках уже существующих тарифов Фонда социального страхования (ФСС).
Второй вариант — отменить «потолок» зарплат, с которых отчисляются средства в ФСС и Пенсионный фонд (в настоящее время это 865 тысяч рублей и 1,15 миллиона рублей в год). По словам Воронина, можно ввести адресность оказания услуг в зависимости от степени нуждаемости человека. Еще один источник средств — резерв Пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию, который составляет 140 миллиардов рублей. Голикова сообщила, что правительство готово рассмотреть варианты участия бизнеса в виде частно-государственного партнерства.
В настоящее время средства на социальные услуги для инвалидов и пожилых идут из бюджетов регионов. С 2019 года программа долговременного ухода стала частью национального проекта «Демография». До 2022 года одна должна распространиться во всех регионах России. На внедрение системы долговременного ухода в федеральном бюджете на ближайшие шесть лет заложено 10,7 миллиарда рублей.
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Комментарии
Личный счет , Юрий Воронин , Татьяна Голикова , Фонд социального страхования РФ , Газета "Коммерсантъ"
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