Роуминг, амнистия, бесплатные звонки: что изменится с 1 июня

Отмена роуминга, продолжение амнистии капиталов, пошлина на экспорт нефти и бесплатные звонки с таксофонов — News.ru рассказал, какие нововведения появятся в России с июня.

С 1 июня в стране будет отменен внутрисетевой роуминг. Входящие вызовы с номеров из других регионов станут бесплатны, а исходящие перестанут быть дороже внутрирегиональных.

В тот же день стартует третий этап амнистии капиталов. Избежать налоговой, административной и уголовной ответственности путем декларации имущества, зарубежных счетов и так далее смогут те, кто не сделал это во время предыдущих этапов амнистии.

С 1 июня сесть на рейс из московского аэропорта Внуково в любой российский населенный пункт станет возможно по электронному посадочному талону, а звонки с таксофонов на фиксированные телефоны станут бесплатными.

В первый день июня вырастут пошлины на экспорт из России нефти, светлых нефтепродуктов и масла, товарного и прямогонного бензина: нефти — до 110,4 доллара за тонну, светлых нефтепродуктов и масла — до 33,1 доллара, товарного бензина — до 33,1 доллара, прямогонного — до 60,7 доллара.