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Роуминг, амнистия, бесплатные звонки: что изменится с 1 июня 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Отмена роуминга, продолжение амнистии капиталов, пошлина на экспорт нефти и бесплатные звонки с таксофонов — News.ru рассказал, какие нововведения появятся в России с июня.
С 1 июня в стране будет отменен внутрисетевой роуминг. Входящие вызовы с номеров из других регионов станут бесплатны, а исходящие перестанут быть дороже внутрирегиональных.
В тот же день стартует третий этап амнистии капиталов. Избежать налоговой, административной и уголовной ответственности путем декларации имущества, зарубежных счетов и так далее смогут те, кто не сделал это во время предыдущих этапов амнистии.
С 1 июня сесть на рейс из московского аэропорта Внуково в любой российский населенный пункт станет возможно по электронному посадочному талону, а звонки с таксофонов на фиксированные телефоны станут бесплатными.
В первый день июня вырастут пошлины на экспорт из России нефти, светлых нефтепродуктов и масла, товарного и прямогонного бензина: нефти — до 110,4 доллара за тонну, светлых нефтепродуктов и масла — до 33,1 доллара, товарного бензина — до 33,1 доллара, прямогонного — до 60,7 доллара.
Кроме того, с июня внесение изменений в конструкцию автомобиля станет возможным лишь с разрешения ГИБДД, а споры по ОСАГО между потерпевшим и страховщиком будут до подачи иска рассматриваться финансовым омбудсменом.
Комментарии
Личный счет , Международный аэропорт Внуково , ГИБДД
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