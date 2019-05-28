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Исследование показало, на чем экономят россияне 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Всероссийский опрос "Ромира" проводился в апреле, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и в сельской местности во всех федеральных округах страны. Граждан спрашивали, на каких статьях расходов они экономили в течение последнего года.
"Лишь 17% опрошенных заявили, что они ни на чем не экономят. Таким образом, был прерван тренд по увеличению числа граждан, которые не экономят: в 2016 году — 11%, в 2017 году — 18%, а в 2018 — уже 24%", — говорится в исследовании.
Число россиян, которые сократили свои траты, увеличилось по всем статьям расходов. "В этот раз еда не стала главной статьей экономии, как в предыдущие годы. Больше, чем на еде, в течение прошедшего года россияне экономили на путешествиях — об этом заявили 29%", — добавляет "Ромир". В прошлом году показатель составлял 12%. Почти четверть опрошенных (24%) сообщили, что были вынуждены экономить на еде. Годом ранее эта доля составляла 17%.
Третье место по масштабам экономии занимают расходы на одежду и обувь: если в 2018 году доля экономящих на них граждан составляла 9%, то по итогам опроса текущего года — 23%. Доля граждан, сокративших траты на развлечения, выросла до 22% с 6%, на деликатесы — до 20% с 6%, на алкоголь и сигареты — до 13% с 5%, на рестораны — до 15% с 4%, на косметику — до 8% с 1%.
Опрос 2019 года также показал, что доля россиян, экономящих на медицине, выросла до 7% с 1% годом ранее, на бытовых услугах — до 8% с 3%, на транспорте — до 5% с 1%, на занятиях спортом — до 7% с 1%. При этом россияне вернулись к экономии на мобильной связи: в 2019 году на ней экономили 4% опрошенных (опрос 2018 года таких граждан не зафиксировал). Кроме того, 11% опрошенных (годом ранее — 2%) экономили на гаджетах.
По мнению президента "Ромира" Андрея Милехина, подобные результаты исследования вполне закономерны. "Непростая экономическая ситуация в стране приняла затяжной характер. Казалось, что самые тяжелые 2015 и 2016 годы позади, и россияне немного расслабились в 2017 году. Однако очередной виток роста цен, подорожание бензина и услуг ЖКХ на фоне практически не меняющихся доходов заставили наших граждан опять затянуть пояса", — сказал Милехин, слова которого приводятся в релизе.
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Личный счет , Андрей Милехин , РИА Новости
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