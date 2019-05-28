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Назван новый способ кражи денег ваших денег 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
«Известия» рассказали о новом виде мошенничества в соцсетях, с помощью которого аферисты крадут деньги у подростков 14-17 лет. Ущерб зачастую составляет несколько тысяч рублей.
О том, что его сын стал жертвой мошенников изданию сообщил сотрудник одного из российских банков. Деньги с мобильного счёта подростка были переведены на номер другого оператора. После этого был подключён автоплатёж. В результате средства начали регулярно выводится на счёт афериста. Сумма ущерба — 1,5 тысячи рублей.
В Альфа-банке, чья карта фигурирует в мошеннической схеме, автору статьи пояснили, что подросток, скорее всего, стал жертвой мошенников, которые используют принципы социальной инженерии. Например, в соцсети у ребёнка внезапно появляется новый друг зачастую противоположного пола. Добившись расположения, аферист в какой-то момент пишет свое жертве, что хочет зарегистрироваться на развлекательном ресурсе, но его телефон сломался.
«Он просит сообщить номер телефона и SMS-код, который ему придет. После этого мошенник регистрирует номер в сервисе мобильных денежных переводов», — цитируют «Известия» слова пресс-службы Альфа-банка.
В результате посредством личного кабинета преступник способен выводить деньги с мобильного счёта и также устанавливать автоплатежи. При этом в банке подчёркивают, что возвратить похищенное вряд ли удастся.
«Вернуть украденное в этом случае, скорее всего, не получится. Этих средств нет ни у банка, ни у мобильного оператора — мошенники выводят их в наличные в течение нескольких минут», — отметили специалисты Альфа-банка.
По словам экспертов, мошенническая схема направлена на подростков старшего возраста: в большинстве случаев фигурируют мальчики 14-17 лет. Психологи уверяют, что девочки крайне избирательны в общении, в то время, как парни не всегда могут отказать «другу», особенно, если это подруга.
Комментарии
Личный счет , Альфа-банк , газета "Известия"
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