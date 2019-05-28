Россиян предупредили о новом скачке цен

«Российская газета» рассказала читателям, почему с начала года стремительно дорожают картофель, морковь, лук и капуста. По словам опрошенного эксперта, причина поднявшихся цен — засуха в Европе и борьба с контрабандой.

По данным Росстата, с начала 2019 года картофель подорожал на 22%, морковь поднялась в цене на 43,5%, лук — на 71,5%, капуста более, чем на 100%.

Рост стоимости овощей изданию прокомментировал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников . По его словам, большую роль в статистике сыграла засуха в Европе, куда предприниматели из соседних стран, ранее снабжавшие продуктами российского потребителя, переориентировали свои поставки. В результате, например, значительно сократился импорт в Россию египетского и азербайджанского картофеля, белорусской капусты и узбекского лука. Кроме того, по словам эксперта, борьба с контрабандой значительно повлияла на нелегльные поставки овощей из Польши и стран Прибалтики. В настоящее время, уверяет Красильников, «этот канал сведён к нулю».

"На фоне снижения импорта внутренние цены начинают подрастать. Я полагаю, что они будут расти и дальше", — отметил специалист.

По его словам, своего предела цены достигнут уже в конце июня — начале июля.