Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.61
$
64.70
72.26
72.47
Прогноз
03.06 – 10.06
$
65.00
71.83
Индексы и котировки Brent
69.94
–0.29 Золото
1282.70
+0.00 РТС
1284.54
–0.05
Динамика валют
EUR / USD
28.05
1.1193
–0.0029
13.05
1.1222
24.05
14.05
02.05

Богатейшая россиянка освоила новое дело 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Рамблер
Елена Батурина оказалась сыроваром, сообщают «Открытые медиа».
Согласно британскому корпоративному реестру Companies House, российская миллиардерша единолично владеет компанией Artisan Farm Limited — производителем сыров под маркой Beau Farm. Представитель Батуриной Геннадий Теребков подтвердил это изданию.
Судя по сайту бренда, Beau Farm выпускает шесть видов сыров — простую гауду, гауду со специями, бри, мягкий сыр в золе, мягкий сыр в форме поленца и сыр в греческом стиле.
Купить сыры Beau Farm можно на сайте компании либо в поп-апе (временном магазине) Beau Cheese & Wine на лондонском рынке «Бродвей Маркет». Также там подают сыры, не упомянутые в каталоге на сайте фирмы, в том числе веганские, кофе, чай, вино, алкогольные коктейли и завтраки.
Адресом Beau Farm на сайте компании значится Борпер-парк в деревне Брамли в графстве Гэмпшир. Борпер-парк — поместье площадью около 100 гектаров, которое Елена Батурина купила в 2013 году за 5,5 миллиона фунтов стерлингов.
Комментарии
Личный счет , Геннадий Теребков , Елена Батурина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне вконец обеднели12
Пакистан отказался от российского газа
ЦБ модернизировал сторублевые купюры
В Чехию возобновили поставки российской нефти
Китай подчинился американским санкциям2
Видео
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
03:43
Биткоин обновил годовой рекорд
Рынки
03:13
Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов
Экономика
01:21
Последствия новой холодной войны: что ждет рубль
Рынки Статьи
04:26
Россиянам указали на новый источник дохода
Личный счет
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
01:29
Обвал рынков заставил Трампа одуматься
Компании Рынки
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
05:24
Россиян предупредили о сносах многоэтажек
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение