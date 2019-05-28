Богатейшая россиянка освоила новое дело

Согласно британскому корпоративному реестру Companies House, российская миллиардерша единолично владеет компанией Artisan Farm Limited — производителем сыров под маркой Beau Farm. Представитель Батуриной Геннадий Теребков подтвердил это изданию.

Судя по сайту бренда, Beau Farm выпускает шесть видов сыров — простую гауду, гауду со специями, бри, мягкий сыр в золе, мягкий сыр в форме поленца и сыр в греческом стиле.

Купить сыры Beau Farm можно на сайте компании либо в поп-апе (временном магазине) Beau Cheese & Wine на лондонском рынке «Бродвей Маркет». Также там подают сыры, не упомянутые в каталоге на сайте фирмы, в том числе веганские, кофе, чай, вино, алкогольные коктейли и завтраки.

Адресом Beau Farm на сайте компании значится Борпер-парк в деревне Брамли в графстве Гэмпшир. Борпер-парк — поместье площадью около 100 гектаров, которое Елена Батурина купила в 2013 году за 5,5 миллиона фунтов стерлингов.