Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.61
$
64.69
72.26
72.44
Прогноз
03.06 – 10.06
$
65.33
73.64
Индексы и котировки Brent
70.12
+0.44 Золото
1281.19
+0.10 РТС
1271.15
+0.13
Динамика валют
EUR / USD
29.05
1.1169
–0.0035
14.05
1.1204
26.05
15.05
03.05

Россиянам предсказали падение реальных доходов в 2019 году 

Ридус 3 часа назад
Экономисты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) заявили о том, что в 2019 году реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение.
Падение реальных доходов населения России в начале 2019 года признает и Росстат, а мрачный прогноз экспертов касается второго квартала и всего 2019 года в целом, пишет РБК.
Экономисты указывают, что перспективы на улучшение динамики доходов россиян во втором полугодии совершенно не очевидны, поскольку сохраняются глобальные риски для экономики страны, в том числе падение цен на нефть и введение новых антироссийских санкций. При этом факторов для роста реальных доходов граждан сегодня не просматривается.
«Ждать роста реальных располагаемых денежных доходов населения в 2019 году нам не стоит», — считает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.
Как сообщал «Ридус», индекс потребительской уверенности россиян, который рассчитывают The Conference Board и Nielsen, в первом квартале 2019 года рухнул до исторического минимума в 62 пункта. Предыдущий антирекорд в 63 пункта был зафиксирован в первом и четвертом кварталах крайне непростого для российской экономики 2016 года. В последнем квартале прошлого года индекс составлял 65 пунктов, а накануне кризиса 2014 года — 83 пункта. Это означает, что все меньше россиян верит в улучшение своих финансовых перспектив.
Основания для мрачных настроений у россиян монументальные — на днях Росстат объявил, что половина российских семей не имеет средств для покупки товаров длительного потребления и располагает доходами, позволяющими приобретать только еду и одежду, а почти 15% российских семей может позволить себе тратить деньги только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают у них затруднения.
Ридус: последние новости
Назван новый способ кражи денег через соцсети Половине россиян хватает денег только на еду и одежду Вступил в силу закон о новом порядке пересчета пенсий
Комментарии17
Личный счет , Видео , Игорь Николаев , Росстат , ВШЭ , РАНХиГС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сироты в РФ оказались в системе «крепостного права»
В РФ задумались о введении «отцовского капитала»1
Малый бизнес освободят от лишней нагрузки
ПМЭФ пройдет без представителей США3
США лишились главного экономического статуса103
Видео
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
03:35
Пакистан отказался от российского газа
Экономика
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
03:43
Биткоин обновил годовой рекорд
Рынки
03:13
Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов
Экономика
01:21
Последствия новой холодной войны: что ждет рубль
Рынки Статьи
04:26
Россиянам указали на новый источник дохода
Личный счет
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
01:29
Обвал рынков заставил Трампа одуматься
Компании Рынки
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение