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СМИ: В России могут ввести субсидии для многодетных отцов 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Общественная палата России предложила ввести так называемый «отцовский капитал» — субсидию за рождение третьего ребёнка в семье.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства.
Как указывает издание, данная субсидия будет предоставляться при рождении третьего ребёнка при условии, что дети рождены и воспитываются в одной семье и родители находятся в зарегистрированном браке.
Уточняется, что «отцовский капитал» не будет исключать материнский — он станет дополнительной мерой финансовой поддержки.
По словам авторов проекта, по своему размеру субсидия будет сопоставима с «материнским капиталом», который, как пишет издание, в настоящее время составляет 453 тыс. рублей.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках встречи законодателей с президентом России Владимиром Путиным выступила с инициативой продлить программу по предоставлению материнского капитала до 2025 года.
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Комментарии1
Личный счет , Видео , Валентина Матвиенко , Владимир Путин , Общественная палата России , Совет Федерации
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