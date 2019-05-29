Кассиры и повара: кого не хватает России

ВНИИ труда провел исследование среди работодателей и выяснил, что самыми востребованными профессиями в России являются повар, кассир и педагог. Интересно, что бухгалтеры, которым ранее прочили вымирание на фоне цифровизации, также остаются нужными на рынке. Ранее Минтруда выяснило, что быстрее всего могут найти себе работу специалисты в сфере здравоохранения. При этом сами россияне советуют своим детям выбирать профессию в сфере информационных технологий.

Самой востребованной среди рабочих профессий и специалистов среднего звена работодатели назвали вакансию продавца-кассира. На втором месте — повар, на третьем — педагог профессионального и дополнительного образования.

Опрос ВНИИ труда, проведенный среди 26,9 тыс. организаций, показал, что в десятке самых востребованных профессий также остаются юристы, специалисты по социальной работе, специалисты по закупкам, педагоги дополнительного образовании, медицинские сестры, делопроизводители, бухгалтеры.

Работодатели, по данным социологов, заявили почти о 33 тысячах востребованных профессий. И в большинстве случаев причиной такой востребованности называли расширение производства и текучесть кадров.

В начале апреля в интервью ТАСС глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что самыми востребованными в России являются кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения. Сейчас в этих сферах насчитывается около миллиона открытых вакансий. При этом почти половина из них — 450 тыс. — приходится на вакансии в сфере производства.

Вуколов подчеркнул, что производители в России нуждаются в специалистах рабочих профессий.

В базе вакансий Роструда насчитывается более 40 тыс. открытых позиций по вакансиям слесаря, более 9 тыс. мест — по вакансиям сварщика и 8 тыс. — токаря. Нужны стране 39 тыс. монтажников, более 19 тыс. бетонщиков и 11 тыс. плотников. Требуются более 58 тыс. врачей различных специализаций и 31,5 тыс. медицинских сестер.

Интересно, что работникам горных предприятий (инженерам, машинистам, мастерам бурового оборудования) работодатели готовы предложить зарплату порядка 200 тыс. рублей и выше. Примерно такой же уровень оплаты труда предлагается на многие руководящие позиции в различных сферах деятельности. Зарплата от 100 тыс. рублей и выше предлагается архитекторам и маркшейдерам. В здравоохранении на позициях врачей-специалистов, например, стоматологов, неонатологов и акушеров-гинекологов, можно получать порядка 120 тыс. рублей.

Тот же ВНИИ труда Минтруда РФ в начале года составил рейтинг наиболее высокооплачиваемых профессий в России на базе мониторинга открытых данных. Результаты получились неожиданные: в лидерах инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки с зарплатой от 100 тыс. рублей в месяц. На втором месте — специалист по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров. Зарплата — от 95 тыс. рублей. Третье место разделили специалист по облачным приложениям, бизнес-аналитик и специалист по моделированию процессов термической обработки — от 90 тыс. рублей.

быстрее всего найти себе работу на рынке сейчас могут специалисты в области здравоохранения: врачи и средний медицинский персонал.

С точки зрения перспектив быстрого трудоустройства через биржу труда в лидерах министерского рейтинга также квалифицированные рабочие, занятые в строительстве, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности. А также специалисты в области электротехники и электроники, работники, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве.

Среди востребованных специалистов работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности. А вот дольше всех, по данным министерства труда и соцзащиты, работу ищут неквалифицированные работники.

Интересно, что у самих россиян своя картина мира. Почти половина наших соотечественников считают, что их детям следует работать в области информационных технологий, так как такие специалисты будут получать хорошую зарплату и будут востребованными на рынке труда. По итогам опроса, проведенного РАНХиГС , 49% респондентов заявили о перспективе профессий в сфере информационных технологий. Еще 35% опрошенных считают, что хорошее профессиональное будущее ждет работников медицины, а 34,5% высказались за карьеру в силовых структурах.

Перспективными работу в сфере науки и образования назвали 6% россиян, и только 5% хотели бы видеть своих детей работниками сельского и лесного хозяйства.