Дети любой ценой: в России появится отцовский капитал?

В России предложили ввести «отцовский капитал» после рождения третьего ребенка. Субсидия не отменит материнский капитал и станет дополнительным стимулом к рождению детей, полагают в Общественной палате . В прошлом году впервые за 10 лет население России начало сокращаться.

Комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства предложила ввести «отцовский капитал» после рождения третьего ребенка. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на текст доклада. По задумке разработчиков проекта, для получения субсидии необходимо будет соответствовать ряду требований: все дети должны быть рождены и воспитываться в одной семье, а родители обязаны находиться в официально зарегистрированном браке.

«Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье. Он станет основой для уже действующего во многих регионах и доказавшего эффективность регионального материнского капитала», — говорится в документе.

Минтруда заявили, что данные предложения в ведомство не поступали.

Предполагается, что отцовский капитал не будет исключать существующий материнский. Субсидии отцам должны стать дополнительной мерой финансовой поддержки семьи.

«Это не просто финансовая, это поддержка еще и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи. Ведь, по исследованиям социологов, «третьего ребенка заказывает отец». Но крен сейчас в сторону важности материнства, и роль отцов в госпрограммах остается недооцененной», — сказал изданию автор документа, зампредседателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.

Предполагается, что отцовский капитал будет сопоставим с материнским, который в настоящее время составляет 453 тыс. рублей.

Начать реализацию проекта планируется с «пилотных» регионов — Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма, впоследствии выплату «отцовского капитала» могут ввести и в других российских регионах.

По словам Рыбальченко, сегодня число россиянок в возрасте 32 лет, на который в среднем и приходится рождение третьего ребенка, находится на историческом максимуме. Предполагается, что новые меры помогут достичь к 2024 году среднего коэффициента рождаемости в стране на уровне 1,92-2,05 детей на одну женщину, что прописано в национальном проекте.

Подсчитано, что на реализацию потребуется более триллиона рублей в течение пяти лет (1,25% от общего объема ВВП).

В июне доклад ОП «Демография 2024. Как обеспечить устойчивый естественный прирост населения РФ» будет направлен в правительство, а также в рабочую группу по подготовке доклада Госсовету о реализации национального проекта «Демография».

В настоящее время 90% всего объема финансирования в рамках нацпроекта направлено на семьи, в которых растут один или два ребенка. ОП же предлагает меры для многодетных семей. В демографически успешных странах 40% средств на подобные проекты идет на поддержку рождения третьего и последующих детей, отмечается в докладе.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова не исключила введения новых мер стимулирования рождаемости в России. В частности, правительство может ввести выплату материнского капитала за первого ребенка в семье. «Я не буду скрывать, и такие варианты тоже обсуждаются. Конечно, на это потребуются значительные средства», — признала Голикова.

Вице-премьер добавила, что, «скорее всего, нам нужно будет принимать дополнительные меры, чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей». Это связано со многими аспектами, в том числе и с необходимостью обеспечения «сохранения нации», сказала Голикова.

Она также отмечала, что россиянки стали позже рожать первого ребенка. В 2000 году 60% всех родившихся детей рожали женщины до 25 лет, в 2017 году — 45%. Число женщин репродуктивного возраста снижается и не превышает 35 млн человек, отмечала она. Поэтому возможности государства по обеспечению естественного роста населения за счет стимулирования рождаемости ограничены.

В настоящее время в России действуют три вида федеральной финансовой поддержки семей с детьми: адресные и однократные выплаты на первого ребенка, выплата на второго ребенка посредством материнского капитала и выплаты на третьего и последующих детей, которые по финансовому обеспечению делятся с бюджетами регионов.

Российская семья может получить материнский капитал за второго рожденного или усыновленного ребенка с 2007 года. Его размер до конца 2019 года составляет 453 000 руб., а с 2020 года сумма вырастет до 470 240 руб. Программа рассчитана до 2021 года, при этом правительство рассматривает возможность продлить действие программы на более долгий срок, рассказывала Голикова в сентябре 2018 года. Маткапитал нельзя обналичить, средства можно направить, например, на улучшение жилищных условий или оплату образования для детей.

«Предлагаем продлить действие программы по предоставлению материнского капитала до 2025 года как минимум», — говорила она.

В марте СМИ сообщали, что Министерство труда и социальной защиты России планирует предложить правительству продлить программу материнского капитала до 2024 года.

Ранее президент России Владимир Путин предложил при рождении третьего и последующих детей давать семьям 450 тыс. руб. из федерального бюджета для погашения ипотечного кредита.

Соответствующий законопроект накануне прошел второе чтение в Госдуме

Доходы российских семей должны расти, а налоговая нагрузка на семью, наоборот, должна быть снижена, говорил глава государства во время послания Федеральному собранию.

«Больше детей — меньше налогов», — подчеркивал президент.

В прошлом году население России впервые за 10 лет начало сокращаться. За 2018 год россиян стало меньше на 86,6 тыс. человек — на 1 января 2019 года Росстат насчитал 146,7 млн человек.

Путин выражал уверенность, что Россия способна к 2023-2024 году добиться естественного воспроизводства населения.