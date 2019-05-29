План спасения россиян от банковских мошенников провалился

Банка России не получилось оперативно решить проблему с действиями мошенников, которые подменяют телефонные номера банков, звонят гражданам и, втираясь к ним в доверие, похищают деньги. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, регулятор собирался создать белый список номеров телефонов банков, однако столкнулся с нежеланием операторов связи предоставлять необходимую информацию. В частности, операторы отказываются предоставлять данные по OPC/DPC — уникальные коды пункта-отправителя и пункта-получателя. В кредитных учреждениях сообщили, что эти коды используются как внутренние идентификаторы для межоператорского взаимодействия.

В пресс-службе Минкомсвязи сообщили, что в России нет закона, который бы обязывал операторов раскрывать коды банкам. Кроме того, в министерстве считают, что есть другие способы решить проблему с подменой номеров — либо законодательно запретить IP-телефонию, которая используется в этой мошеннической схеме, либо проведением постоянных разъяснительных работ среди россиян, в рамках которых будет проговариваться, что нельзя вестись на телефонные просьбы предоставить те или иные конфиденциальные сведения. В ведомстве заявили, что выступают за вариант с разъяснительной работой.

В пресс-службе ЦБ отрицают, что от банков поступала информация о проблемах в получении необходимых данных от операторов связи. В то же время в Центробанке утверждают, что отсутствие кодов OPC/DPC не критично в рамках борьбы с мошенничествами, основанными на подмене номера. В частности, это неважно при применении разработанных вместе с Минкомсвязи поправок к антиотмывочному закону. Согласно этим поправкам, необходимо создать единую систему проверки данных об абонентах-физлицах и о людях, которые пользуются связью через абонента-юрлицо.

О том, что ЦБ хочет создать единую белую базу номеров телефонов банков, стало известно в марте. Однако задумался регулятор о противодействии мошенничествам, связанным с подменой номеров телефонов, еще раньше в связи с массовыми хищениями средств у физлиц в конце 2018-го — начале 2019 года.