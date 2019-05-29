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Кабмин предложил ввести акциз на кальяны 

BFM.RU + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Правительство одобрило законопроект о взимании акцизов со всех средств доставки никотина, включая электронные сигареты, вейпы и кальяны. Об этом сообщает «Интерфакс».
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности 27 мая одобрила соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Они, в частности, определяют понятие электронных систем доставки никотина, признаваемых подакцизным товаром — таковым теперь признаются не только одноразовые средства доставки никотина, но и многоразовые, а также кальяны.
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Личный счет , Правительство РФ
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