Кабмин предложил ввести акциз на кальяны 

Правительство одобрило законопроект о взимании акцизов со всех средств доставки никотина, включая электронные сигареты, вейпы и кальяны. Об этом сообщает «Интерфакс».
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности 27 мая одобрила соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Они, в частности, определяют понятие электронных систем доставки никотина, признаваемых подакцизным товаром — таковым теперь признаются не только одноразовые средства доставки никотина, но и многоразовые, а также кальяны.