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Путин дает последний шанс тем, кто прячет деньги 

Ura.Ru + ещё 8 22 минуты назад
Закон о продлении «амнистии капиталов» подписал президент РФ Владимир Путин.
Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, указывает, что третий этап амнистии пройдет с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.
Новый закон предусматривает, что на третьем этапе гарантии будут предоставлены гражданину только в том случае, если он перерегистрирует свои активы в специальные административные районы, а средства переведет в Россию.
«Амнистия капиталов» позволяет россиянам задекларировать свои зарубежные активы: при этом они освобождаются от уплаты налогов и любого вида ответственности. Первые два этапа амнистии капиталов прошли с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года и с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.
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