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Россияне рассказали, где и в какой валюте хранят сбережения 

РИА Новости + ещё 1 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Всероссийский опрос "Ромира" проводился в апреле, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и в сельской местности во всех федеральных округах страны. Гражданам задавали несколько вопросов о сбережениях, один из них касался наличия у респондентов сбережений и формы их хранения.
"Согласно полученным результатам, о наличии сбережений в этом году заявили менее половины россиян — 46%, что ниже аналогичных показателей двух предыдущих лет (48% и 57% соответственно), но все же превышает результаты кризисных 2015-го (31%) и 2016 годов (27%)", — говорится в сообщении "Ромира".
По данным исследования, доля россиян, которые хранят свои сбережения только в рублях, за год снизилась до 74% с 79%. В долларах и евро накопления хранят лишь 2% респондентов — как и годом ранее.
"Однако за год увеличилось число тех, кто хранит сбережения как в рублях, так и в валюте. Подобный тренд набирает популярность уже четвертый год подряд: 7% в 2016 году, 14% в 2017, 19% в 2018 и, наконец, 24% — в текущем", — указывает холдинг.
С точки зрения форм сбережения средств россияне предпочитают вклады в российских банках (42%) и наличные рубли (37%). Годом ранее эти показатели составляли 31% и 30% соответственно. На третьем месте — наличная валюта (23% против 17% годом ранее). В свою очередь 17% граждан предпочитают хранить средства в виде изделий из драгметаллов и камней (против 12% годом ранее).
"При ответе на вопрос "Куда бы вы предпочли вложить свободные деньги, сбережения?" выяснилось, что настроения россиян в текущем году оказались сходны с докризисным 2006 годом. Так, более половины россиян (52%) сегодня предпочли бы вложить свободные деньги в недвижимость или землю. Банковским депозитам доверила бы свои накопления почти треть опрошенных (30%)", — добавляет "Ромир".
В свою очередь 14% респондентов сказали, что готовы вложить сбережения в собственный бизнес или бизнес близких друзей, а 6% рассматривают в качестве вложения акции компаний.
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