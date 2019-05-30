Россиянам пояснили, кто сможет получать пенсии с 55-60 лет

Россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с частными фондами, смогут получать свои выплаты по старому пенсионному возрасту. Соответствующий законопроект могут принять уже в текущем году, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Он пояснил, что старость по старым правилам смогут обеспечить себе лишь те граждане, которые успели подписать договор с негосударственными фондами до конца 2018 года.

Законопроект будет внесен в Госдуму до конца мая, а принять его могут до конца весенней сессии — 28 июля, пишет газета «Известия».

Если документ будет одобрен, то право на получение негосударственной пенсии приобретут мужчины и женщины, достигшие 60 и 55 лет соответственно. При этом по желанию граждане смогут самостоятельно установить иной возраст, но не переходящий за рамки нового — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Вместе с тем воспользоваться правом на получение негосударственных выплат раньше 55 и 60 лет смогут только определенные категории граждан. Например, жители севера.

Ранее News.ru писал о том, что для обеспечения соцдоплат к пенсиям в российский бюджет дополнительно будет заложено около 4 миллиардов рублей, говорится в пояснительной записке к внесённому в Госдуму проекту правительственных поправок в закон о бюджете на 2019 год. Как следует из документа, проект предполагает увеличение финансирования государственной программы «Социальная поддержка граждан» на 4,765 миллиарда рублей — до 1,380 триллиона рублей.