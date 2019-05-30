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В Кремле высказались об общем падении доходов россиян 

Газета.Ru 36 минут назад
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий после того, как Росстат заявил об общем падении доходов жителей страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Бедные россияне: денег станет еще меньше
По словам чиновника, о падении доходов сообщает ряд организаций и власти с «пристальным вниманием» следят за происходящим. Он добавил, что реализация национальных проектов должна сделать развитие отечественной экономики более динамичным.
«Поэтому сам по себе процесс известен, безусловно, он вызывает обеспокоенность, но реализуется целый комплекс мер, направленный на исправление ситуации», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что финансовое положение 48,2% российских семей позволяет приобретать только продукты питания и одежду.
Газета.Ru: последние новости
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Личный счет , Видео , Дмитрий Песков , Росстат
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