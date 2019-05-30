Набиуллина назвала реальный срок снижения ипотечных ставок

Глава Банка России Эльвира Набиуллина полагает, что сократить ипотечные ставки до восьми процентов получится примерно через пять лет — к 2024 году. Об этом она заявила в четверг, 30 мая, в ходе выступления перед депутатами Госдумы , передает РИА Новости.

Денежно-кредитная политика Центробанка направлена на сохранение стабильно низкой инфляции в долгосрочном плане, подчеркнула Набиуллина, отметив, что уровень инфляции — это фактор, оказывающий основное влияние на динамику ставок по ипотеке.

Ранее в мае глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что ставки по кредитам на жилье в России могут снизиться до восьми процентов годовых уже в конце 2019-го — начале 2020 года.

К весне 2019-го средневзвешенная ставка по ипотеке в стране поднялась до 10,15 процента, это максимальный уровень с августа 2017-го.