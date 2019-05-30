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Набиуллина назвала реальный срок снижения ипотечных ставок 

Lenta.ru + ещё 2 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Банка России Эльвира Набиуллина полагает, что сократить ипотечные ставки до восьми процентов получится примерно через пять лет — к 2024 году. Об этом она заявила в четверг, 30 мая, в ходе выступления перед депутатами Госдумы, передает РИА Новости.
Денежно-кредитная политика Центробанка направлена на сохранение стабильно низкой инфляции в долгосрочном плане, подчеркнула Набиуллина, отметив, что уровень инфляции — это фактор, оказывающий основное влияние на динамику ставок по ипотеке.
Ранее в мае глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что ставки по кредитам на жилье в России могут снизиться до восьми процентов годовых уже в конце 2019-го — начале 2020 года.
К весне 2019-го средневзвешенная ставка по ипотеке в стране поднялась до 10,15 процента, это максимальный уровень с августа 2017-го.
Президент Владимир Путин в конце февраля текущего года поручил правительству и Центробанку принять меры для сокращения средней ставки по жилищным кредитам до 8 процентов годовых и ниже. Отчитаться о действиях, предпринятых для удешевления ипотеки, исполнители должны до 15 января 2020 года.
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Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Эльвира Набиуллина , Герман Греф , Владимир Путин , Сбербанк России , Госдума , Центральный банк России , РИА Новости
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