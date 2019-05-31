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За что летом оштрафуют дачников 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
В Кадастровой палате Росреестра разъяснили, за какие нарушения владельцам дачных участков грозят штрафы. Как пишет «Российская газета», в первую очередь штрафовать будут за несоблюдение противопожарных требований.
В частности, на дачных участках запрещено разводить костры для сжигания мусора и проводить пал сухой травы во время жары. Штраф для граждан за такие нарушения может достигать четырех тысяч рублей, а для юридических лиц — до 400 тысяч. Если такой костер привел к пожару, повреждению чужого имущества или навредил чьему-то здоровью, нарушителя могут оштрафовать на пять тысяч рублей.
Кроме того, если в регионе введен противопожарный режим, дачникам запрещено разводить костры для приготовления шашлыков. При нормальной обстановке костер на даче можно разводить как минимум в 50 метрах от дома. Если площадь участка слишком мала, необходимо использовать мангал, его можно установить в пяти метрах от дома. Мангал нельзя размещать вблизи сухой травы, дров, под ветвями деревьев, а также вплотную к заборам, стенам хозяйственных построек и беседкам.
Мангал лучше ставить так, чтобы дым и пепел не долетал до участков соседей. Для этого можно использовать защитный экран или специальный навес над мангалом. На дачных участках запрещено использовать для розжига горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
Также в Кадастровой палате напомнили о необходимости соблюдать минимальные расстояния между различными строениями. Расстояние от жилого помещения до душа, туалета или бани должно быть не менее 12 метров, а от туалета до колодца — от восьми метров. Также дачники должны предусмотреть полную изоляцию уборной от подземных вод и плодородной почвы. За нарушение требований к организации дачного туалета штрафуют на сумму до пяти тысяч рублей.
Последнее упомянутое чиновниками дачное нарушение — самовольный захват земли общего пользования. Величина штрафа за него рассчитывается как процент от кадастровой стоимости участка, но составляет не менее пяти тысяч рублей.
Комментарии136
Личный счет , Видео , Недвижимость , Росреестр , "Российская газета"
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