В России отменяется плата за роуминг

С 1 июня в России отменяется национальный роуминг. Операторы мобильной связи будут устанавливать единые тарифы на все вызовы по России вне зависимости от того, в какой регион звонит абонент.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон существенно облегчает россиянам доступ к услугам связи. «Это позволит людям сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами, проживающими в других регионах России», — сказал он.

Изначально с данной законодательной инициативой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия» , затем предложение поддержали парламентарии, представляющие другие политические силы.

«Внутренний роуминг вводился как компенсационная мера сотовым компаниям, которые вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи. Но с тех пор операторы развили собственные сети, и роуминг внутри страны стал обеспечивать им не более 1,5 процента доходов. Сегодня подобный механизм является избыточным», — отметил один из авторов закона, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Одновременно Постановлением Правительства отменяется внутрисетевой роуминг.