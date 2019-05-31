С 1 июня в России отменяется национальный роуминг. Операторы мобильной связи будут устанавливать единые тарифы на все вызовы по России вне зависимости от того, в какой регион звонит абонент.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон существенно облегчает россиянам доступ к услугам связи. «Это позволит людям сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами, проживающими в других регионах России», — сказал он.
Изначально с данной законодательной инициативой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия», затем предложение поддержали парламентарии, представляющие другие политические силы.
«Внутренний роуминг вводился как компенсационная мера сотовым компаниям, которые вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи. Но с тех пор операторы развили собственные сети, и роуминг внутри страны стал обеспечивать им не более 1,5 процента доходов. Сегодня подобный механизм является избыточным», — отметил один из авторов закона, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
Одновременно Постановлением Правительства отменяется внутрисетевой роуминг.