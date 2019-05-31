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Счетная палата предложила расширить использование маткапитала 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу достигла 1,5 триллиона рублей, надо расширять направления использования этих средств, в том числе, чтобы постепенно сокращать эти обязательства, заявила в интервью РИА новости аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
"На наш взгляд, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о новых направлениях использования материнского капитала, в том числе и в целях минимизации отложенных обязательств государства, которые, по нашей оценке, на 1 января 2019 года уже составляют около 1,5 триллиона рублей", — сказала Орлова.
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, он выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье. Орлова напомнила, что размер материнского капитала регулярно индексируется: если в 2007 году он составлял 250 тысяч, то сейчас это уже 453 тысячи рублей. В 2020 году он составит 470 тысяч, в 2021 году — 489 тысяч рублей.
Использование этих средств ограничено: их можно направить, в частности, на улучшение жилищных условий, образование детей, на пенсию мамы. По словам Орловой, на 1 апреля текущего года сертификаты на маткапитал получили 9,2 миллиона семей, почти 6 миллионов семей уже распорядились деньгами, из них более 88% выбрали улучшение жилищных условий, а 66 тысяч семей получают выплату в размере прожиточного минимума на ребенка из этих средств.
"Сейчас все больше семей направляют средства материнского капитала на образование детей. Это понятно — дети растут, и потребности у семей меняются", — отметила она.
По словам аудитора, эффективность программы материнского капитала несомненна, однако принимать решение о ее дальнейшем продлении либо модификации надо будет только после всесторонней оценки.
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Комментарии1
Личный счет , Видео , Светлана Орлова , Счетная палата , РИА Новости
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