Дешевая нефть испортит отпуск россиянам

Явной причины для случившегося нефтяного обвала нет. Сработала совокупность негативных новостей из США. Российский рубль в последнее время слабо реагирует на нефтяные котировки, и даже стал мировым лидером по динамике укрепления к доллару в этом году. Однако такое падение пропустить не смог. Что ждет российскую валюту этим летом?

За двое последних суток фьючерсы на нефть сорта Brent потеряли в цене уже 5 долларов или более 7%. Столь резкое движение за короткий срок случается нечасто. Brent уже ниже 65 долларов за баррель. Под таким натиском не удержался и российский рубль, ослабление которого может расстроить россиян, планирующих летний отпуск за границей.

Кто виноват в нефтяном обвале, и грозит ли он серьезной девальвацией российской валюте?

На самом деле, одной явной причины такого падения нет. Ухудшение настроений на нефтяном рынке связано одновременно сразу с несколькими факторами. Во-первых, накануне вечером рынок расстроился из-за еженедельной статистики от Минэнерго США по изменению запасов нефти и нефтерподуктов. У американцев слишком много запасов нефти, хотя они и показали небольшое снижение.

«Сырьевых спекулянтов разочаровало незначительное недельное сокращение запасов сырой нефти за океаном всего лишь на 0,3 млн баррелей. Хотя вышедшая накануне оценка Американского института нефти (API) предполагала более серьезное недельное падение запасов сырой нефти в США на 5,3 млн баррелей», — говорит Виталий Манжос из ИК «Алго Капитал».

Запасы сырья в США превышают 470 млн баррелей, что примерно на 5% больше средних значений за последние 5 лет и на 8% больше, чем в аналогичный момент времени 2018 года, отмечает начальник отдела инвестидей « БКС Брокер » Нарек Авакян.

И все это на фоне заявления Антона Силуанова о том, что может не стоит и дальше поддерживать сокращение добычи в рамках ОПЕК+, так как от этого выигрывают США.

Добавили негатива новости об усугублении торгового конфликта США с Китаем. Появились опасения, что Пекин может ассиметрично ответить Вашингтону, сократив поставки редкоземельных металлов. Китай является монополистом на мировом рынке этих металлов, и может одним решением ударить по всей высокотехнологичной отрасли США, в том числе по бизнесу Илона Маска или компании Apple

«До ожидаемой встречи глав США и Китая в рамках G20 остается около трех недель, а стороны пока только усиливают взаимные угрозы. Поэтому заключение договоренностей в конце июня выглядит менее вероятным, что создает риски затяжной торговой войны с негативными последствиями для темпов роста ведущих мировых экономик и для спроса на нефть», — говорит старший аналитик ITI Capital Анна Лакейчук.

Ко всему прочему, Дональд Трамп неожиданно перешел от слов к делу в своих угрозах в адрес Мексики. Он объявил о введении 5% пошлины на товары из из этой страны в виде наказания за поток нелегальных мигрантов. Более того, если этот поток не будет остановлен, то пошлины постепенно будут расти — вплоть до 25% к октябрю. «Это означает, что США готовы к развязыванию торговых войн не только с дальними экономическими партнерами, но и с соседними государствами», — говорит Виталий Манжос. Эта новость, конечно, резко обвалило песо, и оно скорее продолжит падение и дальше.

Как нефтяной обвал скажется на российской валюте? Рубль в этом году был крайне стоек, став настоящим мировым лидером по динамике укрепления к доллару. Ни одна другая валюта в мире не укрепилась так сильно, как рубль. Однако вчерашние и сегодняшние события на нефтяном рынке могут положить этому конец.

Когда-то рубль копировал движение нефтяных цен, однако в последние годы он проявляет стойкость. Впрочем, до определенного момента. Пройти мимо пятипроцентного обвала нефти за день рублю сложно. Однако курс российской валюты снижается умеренно. Курс доллара на 0,5% до 65,38 рубля, курс евро — на 0,58% до 72,84 рубля.

«Рубль с 2015 года уже гораздо меньше реагирует на динамику нефти. Лишь в стрессовых сценариях, когда нефть падает более чем на 10%, рубль может снизиться больше чем на 3% и то в случае возникновения панических распродаж на российском фондовом рынке. Так происходит потому, что зависимость и экономики в целом и бюджета в частности от нефтяного сектора значительно снизилась», — говорит Авакян.

Так, ненефтегазовый дефицит бюджета в этом году не превысит 6% (в 2014 году было больше 10%), при этом в резервах ЦБ уже накоплено почти 500 млрд долларов, а в ФНБ — свыше 4 трлн рублей (в этом году предполагается нарастить до 7,8 трлн рублей). Доля сырой нефти в экспорте относительно небольшая — 30% (с учетом газа и нефтепродуктов — 60%). Устойчивость рубля повышает также бюджетное правило.

«Текущие колебания рубля выглядят как вполне рыночные. При столь глубоком падении нефти даже валюты стран, которые накопили солидный объем резервов и десять раз перестраховались, обеспечивая платежный баланс, снижаются, и это нормальный процесс. Поэтому ничего критичного сейчас не происходит и с рублем все в порядке», — считает Авакян.

А вот что будет летом, зависит от того, насколько сильно обвалятся котировки черного золота. Нефть по 50 долларов за баррель выглядит вполне реальным сценарием, если не будет сохранения квот ОПЕК+, считает управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.

«Движение нефти вниз пока выглядит наиболее вероятным сценарием. В 2015 и 2018 обвал нефтяных котировок останавливали решения ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и Россией. Но недавняя риторика Минфина РФ настраивает на то, что дальнейшее участие России в сделке не настолько предопределено, как считалось ранее. Похоже, что для согласия Москвы на сделку требуется обвал нефти», — говорит Кириенко.

По его мнению, доллар вполне может вырасти до 70 рублей, однако для столь решительного рывка нужно больше, чем Brent по 50 долларов за баррель. Дешевую нефть должны дополнять как масштабная распродажа на рынках развивающихся стран, так и страхи перед новой волной санкций против России, считает Кириенко.

Поэтому россиянам, запланировавшим летний отпуск не в Сочи или Крыму, а за границей, можно слегка успокоится. Рынок не ждет обвала рубля этим летом, хотя небольшое снижение все же возможно. Российские курорты, правда, все равно ждут наплыв туристов. Крым, например, посетит в этом году еще на 15-20% туристов больше, чем годом ранее.

«По нашим прогнозам, без учета санкций и глобальной волатильности рубль может ослабнуть к доллару до 66 рублей в июне и 67 рублей в августе», — говорит Анна Лакейчук.

Кроме нефти в пользу ослабления рубля к доллару в ближайшие месяцы говорят такие факторы, как конвертация в валюту рекордных объемов дивидендных выплат (июль и август), а также сезонное снижение валютной экспортной выручки и выплаты по внешнему долгу. Риск введения новых санкций также не стоит игнорировать, поясняет она.

«Мы сохраняем недавний прогноз по курсу рубля на июнь 2019 года. Серьезные предпосылки для роста курса доллара выше 66-66,5 рублей пока отсутствуют. В качестве предела повышения курса евро на ближайший месяц выглядит уровень 73,5-74 рублей», — говорит Манжос.

По его словам, рубль может ослабить сильней этих уровней только если состояние нефтяного рынка ухудшиться или будут ужесточены санкции против России. По нефти надежда на ОПЕК и Россию, которые в конце июня решат, что делать с добычей во втором полугодие. А санкционная риторика против России в последние месяцы ослабла.