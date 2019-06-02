Россияне ждут повышения зарплат. Самые пессимистичные настроения у врачей и учителей

Меньше половины российских врачей и учителей верят, что их зарплата может вырасти, приводит данные опроса ВНИИ труда и Госуниверситет Санкт-Петербурга. Больше всего верят в повышение зарплаты работники сферы информационных технологий (71%).

В рост доходов верят всего 42% медицинских работников и 40% — педагогов. Меньше их рассчитывают улучшить своё финансовое благополучие только работники сельского хозяйства и рыбоводства — 37% респондентов, пишет РБК, ссылаясь на данные исследования.

Более половины — 60% — ожидают повышения заплат военнослужащие и руководители. Перспектива увеличения доходов видится 48% продавцов и охранников, а строители, заводчане и транспортники (47%) отстают от них совсем немного. При этом половина респондентов (51%) уверены, что зарплату в этом году обязательно поднимут. Наиболее оптимистично к этому вопросу относится молодежь (18—29 лет) — 72%, однако чем старше возраст, тем меньше надежд. Так, только треть людей предпенсионного возраста считают, что их доходы вырастут — 30%. Две трети (60%) отмечают, что риск снижения уровня жизни существует почти у 60% работающих россиян.

Опрос проводился во всех федеральных округах РФ, в нем приняли участие 1,6 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 59 лет.