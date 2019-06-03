Представители каких профессий могут потерять работу

По данным экспертов компании Adzuna, под риском сокращения находятся водители, кассиры, курьеры, охранники, флористы, торговцы, сборщики на фабриках, работники фастфудов, швеи и прочие специалисты, чью работу легко автоматизировать. Роботы уже работают вместо людей на складах, в кофейнях, бургерных и в магазинах.

Одновременно специалисты Adzuna составили список сфер деятельности, которые еще очень долго не роботизируются, и там будет востребован труд именно человека.

Первая — медицина. Миру нужны биоинженеры, хирурги, биохимики, терапевты и медсестры. Вот они точно не останутся без работы в ближайшее десятилетие. Да и потом тоже.

Вторая сфера — специалисты по контенту. Дизайнеры, копирайтеры, блогеры, фотографы на годы вперед будут обеспечены работой. Вряд ли нейросети составят им конкуренцию, считают эксперты.

Третья — продажи. Уже были попытки заменить менеджеров по продажам на ботов. Но они не увенчались успехом, ведь клиенты хотят индивидуального подхода, который не могут обеспечить роботы.

Четвертая — кулинария. Конечно, сварить кофе или сделать бургер для робота не проблема. Но для более сложных блюд нужны человеческие руки.

Пятая — образование. С одной стороны, растет сегмент онлайн-образования — на 15 процентов в год. С другой — роботы не способны заменить хороших учителей. Правда, последним придется адаптироваться и упаковывать свои знания в полезные курсы. Также миру будут нужны разработчики — специалисты по автоматизации, анализу данных, разработке приложений, созданию и управлению роботами. Экологи, специалисты, создающие виртуальные миры, выращивающие человеческие органы, виртуальные экскурсоводы, операторы дронов, информационные стилисты тоже будут востребованы на рынке труда.