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Росстат выяснил, в каких сферах больше всего безработных 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Наибольшее число безработных в России в первом квартале текущего года пришлось на сферы оптовой и розничной торговли, а также авторемонта. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
В указанных сферах безработными числились свыше 581 тысячи человек.
Кроме того, среди лидирующих по этому показателю отраслей оказались "обрабатывающие производства" (434 тысячи человек), "строительство" (282 тысячи), "сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство (275 тысяч), а также "транспортировка и хранение" (216 тысяч).
Меньше всего безработных среди сотрудников сферы водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — 24 тысячи человек.
Всего в первом квартале этого года в России было зарегистрировано около 3,6 миллиона. безработных старше 15 лет.
Ранее Росстат сообщил, что наибольший дефицит высококвалифицированных работников наблюдается в области здравоохранения, где не хватает почти 60 тысяч человек. На втором месте сфера образования, там остаются вакантными 32 тысячи рабочих мест.
В сфере здравоохранения также наблюдается дефицит специалистов средней квалификации — медсестер. Показатель достигает отметки в 56 тысяч человек.
Общий дефицит работников в России в прошлом году составил 723 тысячи человек.
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Личный счет , Экономика , Росстат
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