Названы самые безработные сферы труда

Росстат выявил сферы труда с наибольшим числом безработных, передает RT.

Так, наибольшее число безработных граждан — 581 тысяча человек, в первом квартале 2019 года пришлось на оптовую и розничную торговлю, а также на сферу ремонта автотранспортных средств и мотоциклов.

На втором месте идет сфера обрабатывающих производств — 434 тысячи безработных, далее следуют сферы строительства — 282 тысячи, сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства — 275 тысяч, транспортировки и хранения — 216 тысяч.

Всего за первый квартал 2019 года в России было зарегистрировано около 3,6 миллиона безработных.

Ранее сообщалось, что самый высокий уровень безработицы среди российских регионов зафиксирован на Северном Кавказе и в Туве. Наиболее низкий показатель был зафиксирован в Москве.