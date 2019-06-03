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Названы самые безработные сферы труда 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Росстат выявил сферы труда с наибольшим числом безработных, передает RT.
Так, наибольшее число безработных граждан — 581 тысяча человек, в первом квартале 2019 года пришлось на оптовую и розничную торговлю, а также на сферу ремонта автотранспортных средств и мотоциклов.
На втором месте идет сфера обрабатывающих производств — 434 тысячи безработных, далее следуют сферы строительства — 282 тысячи, сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства — 275 тысяч, транспортировки и хранения — 216 тысяч.
Всего за первый квартал 2019 года в России было зарегистрировано около 3,6 миллиона безработных.
Ранее сообщалось, что самый высокий уровень безработицы среди российских регионов зафиксирован на Северном Кавказе и в Туве. Наиболее низкий показатель был зафиксирован в Москве.
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