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СМИ: Более 18% россиян пожаловались на снижение зарплаты 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
За 2018 год примерно пятая часть граждан России (18,3%) заметили снижение размера заработной платы. Об этом говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, пишет газета «Известия».
Как отмечается, у 62,5% россиян доход не изменился, а у 19,2% зарплаты выросли.
При этом 41,4% респондентов сообщили об увеличении трудовой нагрузки, у 52% она осталась на прежнем уровне, у 6,6% — снизилась, говорится в материале.
Данные получены после опроса 1,6 тыс. работников из всех типов поселений и массовых социально-демографических групп.
Ранее Росстат сообщил о снижении на 2,3% реальных доходов россиян в первом квартале.
В Кремле заявили, что следят за ситуацией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что борьба с бедностью является одной из приоритетных целей работы властей страны.
RT на русском: последние новости
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Личный счет , Дмитрий Песков , Росстат , РАНХиГС , газета "Известия"
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