СМИ: Более 18% россиян пожаловались на снижение зарплаты

За 2018 год примерно пятая часть граждан России (18,3%) заметили снижение размера заработной платы. Об этом говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС , пишет газета «Известия».

Как отмечается, у 62,5% россиян доход не изменился, а у 19,2% зарплаты выросли.

При этом 41,4% респондентов сообщили об увеличении трудовой нагрузки, у 52% она осталась на прежнем уровне, у 6,6% — снизилась, говорится в материале.

Данные получены после опроса 1,6 тыс. работников из всех типов поселений и массовых социально-демографических групп.

Ранее Росстат сообщил о снижении на 2,3% реальных доходов россиян в первом квартале.