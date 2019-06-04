Не верят в рубль: почему россияне держатся за доллар

В ближайшее время ставки по валютным депозитам могут упасть. Это произойдет, поскольку Центробанк повысит нормы резервирования для банков по таким вкладам. Впрочем, вкладчиков это не остановит. От долларовых вкладов никто не откажется. Большинстве «валютчиков» держат часть своих сбережений в долларах США или евро не для получения дохода, а прежде всего для защиты своих сбережений в случае очередной девальвации рубля, говорят эксперты.

Центробанк ищет варианты, как заставить россиян делать сбережения в рублях.

«Банк России принял решение о повышении с 1 июля 2019 года на 1 процентный пункт нормативов обязательных резервов по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте для банков с универсальной лицензией», — сообщил регулятор.

ЦБ отметил, что это решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций.

О намерении ужесточить требования к валютным вкладам в связи с ростом их объема регулятор уже заявлял в апреле.

«За последние полгода появился ряд новых тенденций, некоторые из которых немного настораживают. Практически приостановился тренд на девалютизацию депозитов клиентов-резидентов. В первом квартале 2019 года прирост средств на счетах клиентов оказался рекордным и составил около $11 млрд, из них $5,8 млрд приходится на юридические лица и $5,5 млрд на физические лица», — говорила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на форуме «Казначейство-2019».

По данным статистики Банка России на 1 мая 2019 года,

доля вкладов в валюте в общем депозитном портфеле российских банков составляет 21,5%, что в пересчете на рубли дает цифры в 6,2 трлн руб..

Учитывая, что общий объем вкладов населения в банковской системе России составляет 28,9 трлн рублей, то вклады в рублях на 1 мая составил 22,7 трлн рублей.

«В целом, нельзя сказать, что доля сбережений в валюте сильно меняется год от года. На протяжении нескольких лет она находится в диапазоне от 25% до 32% от общего депозитного портфеля в рублях с учетом валютной переоценки», — говорит управляющий Санкт-Петербургским филиалом «Росгосстрах-банка» Елена Веревочкина.

В течение последних месяцев объем валютных пассивов в банках заметно вырос — клиенты, ожидая возможных изменений курса, предпочитали часть сбережений конвертировать в иностранную валюту, отмечает вице-президент СМП-банка Роман Цивинюк.

Регулятор и ранее говорил о настороженном отношении к серьезному росту валютных вкладов, рынок был готов к этому решению, уверяют банкиры.

Кредитные организации уже успели снизить ставки по валютным вкладам для своих клиентов, что видно по динамике средневзвешенной ставки — февраля 2019 года ставка упала на 0,6%, говорит Веревочкина.

Так, в феврале 2019 года средневзвешенная ставка для депозита, открываемого на срок от года до трех лет, равнялась 3,39% годовых. Это было пиковым значением за последние 3,5 года.

При этом средневзвешенная ставка по рынку по депозитам в долларах США со сроком размещения от 1 года до трех лет по последним доступным на сайте ЦБ данным за март 2019 года составляет 2,82% годовых.

Банки не будут отказываться от приема валютных вкладов из-за повышения нормативов ЦБ, так как спрос со стороны населения на валютные вклады всегда будет высоким, считает начальник управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Даже если ставка упадет, россияне все равно не откажутся от долларовых вкладов, уверены эксперты.

«Мы не ожидаем, что клиенты начнут массово переходить из долларовых вкладов в рубли. Дело в том, что валютные вкладчики в подавляющем большинстве держат часть своих сбережений в долларах США или евро не для получения дохода, а прежде всего для защиты своих сбережений в случае очередного девальвационного скачка рубля», — считает Веревочкина.

Она напоминает, что для валютных вкладчиков важна не ставка, а сам факт размещения и сохранения своих сбережений в иностранной валюте.

Даже в июле 2017 года, когда средневзвешенная ставка для долларового депозита от 1 года была минимальной — в 1,16% годовых — доля валютных депозитов в общем портфеле вкладов физических лиц была более 29%, отмечает эксперт.

«После окончания срока договоров часть клиентов может конвертировать накопления в рубли, но вряд ли этот переход будет носить массовый характер», — соглашается Цивинюк.

По мнению Елены Веревочкиной, глобально на объем валютных вкладов в общем портфеле депозитов ничто не может повлиять.

Для этого валютные вкладчики должны доверять российскому рублю больше, чем доллару США и евро или в России должен реализоваться самый жесткий санкционный сценарий — с запретом хождения в России американской валюты. Однако пока что ничто этого не предвещает.