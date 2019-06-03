Почти за $12 млн продали картину Петрова-Водкина в Лондоне

Картина живописца Кузьмы Петрова-Водкина «Натюрморт с сиренью» была продана за £9,3 млн ($11,7 млн) на неделе торгов предметами русского искусства в Лондоне. Об этом сообщили в аукционном доме Christie.

Полотно стало самым дорогим произведением, проданным на аукционах русского искусства. Предварительная оценочная стоимость «Натюрморта с сиренью» составляла £1-1,5 млн ($1,3-1,9 млн), говорится на сайте аукционного дома..

Картина «Натюрморт с сиренью» была создана на пике карьеры Петрова-Водкина в 1928 году. Эта работа предвосхитила появление натюрморта «Черёмуха в стакане», считающегося одним из самых узнаваемых в творчестве живописца.

Как писал News.ru, картина французского художника русского происхождения Сержа Полякова «Gris, vert bleu» была продана на аукционе за рекордные €390 тысяч. Покупателем стал коллекционер произведений искусства из Люксембурга.