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Почти за $12 млн продали картину Петрова-Водкина в Лондоне 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Пресс-служба аукционного дома Christie's/ ТАСС
Картина живописца Кузьмы Петрова-Водкина «Натюрморт с сиренью» была продана за £9,3 млн ($11,7 млн) на неделе торгов предметами русского искусства в Лондоне. Об этом сообщили в аукционном доме Christie.
Полотно стало самым дорогим произведением, проданным на аукционах русского искусства. Предварительная оценочная стоимость «Натюрморта с сиренью» составляла £1-1,5 млн ($1,3-1,9 млн), говорится на сайте аукционного дома..
Картина «Натюрморт с сиренью» была создана на пике карьеры Петрова-Водкина в 1928 году. Эта работа предвосхитила появление натюрморта «Черёмуха в стакане», считающегося одним из самых узнаваемых в творчестве живописца.
Как писал News.ru, картина французского художника русского происхождения Сержа Полякова «Gris, vert bleu» была продана на аукционе за рекордные €390 тысяч. Покупателем стал коллекционер произведений искусства из Люксембурга.
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