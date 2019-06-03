Регионы проигнорировали указ Путина по зарплатам

Не выполнили майский указ Путина: 50 регионов не повысили зарплату медработникам

50 из 85 российских регионов не выполнили майские указы президента 2012 года по повышению зарплаты среднему и младшему медперсоналу.

Такой вывод сделала Счетная палата по итогам проверки исполнения бюджета за 2018 год в сфере здравоохранения, передает «Интерфакс».

«В 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента №597 в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников», — говорится в докладе Счетной палаты.

В ведомстве также констатировали, что Минздрав не обеспечил достижение целевых показателей по ожидаемой продолжительности жизни, снижению смертности от новообразований и удовлетворенности населения качеством медицинской помощи.

Часть регионов не выполнили показатели по охвату населения медосмотрами для выявления туберкулеза и ВИЧ-инфекции и по уровню информированности населения.

Роспотребнадзора, Проверка Счетной палаты также выявила нарушения в сфере закупок у Минздрава, ФМБА Росздравнадзора и Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова.

У Росздравнадзора и Роспотребнадзора аудиторы нашли нарушения при использовании субсидий на выполнение госзадания.