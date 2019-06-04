Исследование выявило рост потребительского кредитования в России

Российские банки в первом квартале текущего года выдали гражданам потребкредитов на 680 миллиардов рублей, что практически на треть больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным компании, за первый квартал банки выдали россиянам потребительских кредитов на 679,7 миллиарда рублей против 517,6 миллиарда рублей годом ранее. Выросло и количество выданных таких кредитов, но меньшими темпами: за январь-март россияне взяли их 3,8 миллиона, что на 5,5% больше результата за аналогичный период прошлого года. Соответственно, значительный прирост показал средний размер потребительского кредита: он вырос практически на четверть — до 177,2 тысячи рублей с 143,8 тысячи.

При этом результаты первого квартала в сегменте потребительского кредитования демонстрируют ожидаемый сезонный спад по сравнению с четвертым кварталом 2018 года. Так, объем выдачи в квартальном выражении сократился на 19,3%, а количество выданных потребкредитов — на 16,9%. Немного уменьшился и средний размер потребкредита — на 5,2 тысячи рублей, или на 2,8%.

"Согласно нашему прогнозу, итоги текущего года установят очередной рекорд, однако динамика не будет столь впечатляющей, как в предыдущие периоды. Основным драйвером роста потребительского кредитования, вероятнее всего, будет увеличение средней суммы потребительского кредита", — прокомментировал ситуацию гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

По данным ЦБ, рост кредитования физлиц в первом квартале текущего года ускорился и его объем увеличился на 4,3% по сравнению с 3,3% в первом квартале 2018 года. В результате, на 1 апреля портфель кредитов населению составил 15,5 триллиона рублей. При этом чуть меньше половины от портфеля розничных кредитов составляют необеспеченные потребительские ссуды: они за три месяца 2019 года приросли на 4,3% и на 1 апреля их портфель составил 7,7 триллиона рублей.