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Минюст предложил ввести новый вид алиментов 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Новые выплаты будут взиматься с тех, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилищной площади. При этом ребенка в таком случае должны признать нуждающимся в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий.
Размер выплат и необходимость их начисления в ежемесячном порядке будет определяться судом.
Как сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на Совет при Президенте России по кодификации гражданского законодательства, эти новшества позволят суду в каждом конкретном случае оценить ситуацию и принять решение, которое будет наиболее сбалансировано учитывать интересы родителей и ребенка.
При этом у семьи, в которой проживает ребенок, не должно быть пригодной для жизни недвижимости и финансов, позволяющих приобрести ее. Помимо этого, алиментщик должен быть признан трудоспособным.
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Комментарии13
Личный счет , Видео , Минюст РФ
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