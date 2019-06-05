Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Новые выплаты будут взиматься с тех, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилищной площади. При этом ребенка в таком случае должны признать нуждающимся в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий.

Размер выплат и необходимость их начисления в ежемесячном порядке будет определяться судом.

Как сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на Совет при Президенте России по кодификации гражданского законодательства, эти новшества позволят суду в каждом конкретном случае оценить ситуацию и принять решение, которое будет наиболее сбалансировано учитывать интересы родителей и ребенка.

При этом у семьи, в которой проживает ребенок, не должно быть пригодной для жизни недвижимости и финансов, позволяющих приобрести ее. Помимо этого, алиментщик должен быть признан трудоспособным.