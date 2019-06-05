Мобильная связь начала дорожать

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, пишет "Коммерсант". Последний раз рост цен фиксировался по итогам измерений октября 2016 года — августа 2017 года.

Повышение затронуло все регионы России, хотя в Москве средняя цена минимального тарифа выросла всего на 1 руб., до 351 руб. Столица при этом опустилась с третьего на пятое место среди регионов по доступности связи в зависимости от средних доходов населения. В число регионов с самой доступной связью вошли также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Сахалинская и Магаданская области. Наименее доступна связь в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Чечне.

На стоимость мобильной связи повлияли повышение НДС с начала 2019 года, прекращение ценовых войн операторов в регионах, отмена внутрисетевого роуминга (соответствующий закон подписан 27 декабря 2018 года, постановление правительства вступило в силу с 1 июня), а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, которые снизили выручку от высокодоходных клиентов, перечисляет руководитель Content Review Сергей Половников

Корректировка тарифов началась зимой 2019 года. При этом некоторые операторы «решили замаскировать повышение цен скидками», указывает Сергей Половников. Скидки, по его словам, распространяются в первую очередь на новых клиентов, например при оформлении новой сим-карты в салоне, что «требуется для повышения показателей».

С выводами исследования согласны не все операторы. Наряду с ростом НДС пошла вторая волна популяризации безлимитных тарифов и снижения цен на них, поэтому говорить о повышении средней стоимости не приходится, уверены в «Вымпелкоме» . В условиях постоянно растущих объемов трафика и снижающейся цены мегабайта перед отраслью «как никогда остро стоит вопрос монетизации», отметил представитель оператора.