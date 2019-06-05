Киев пообещал обязать «Нафтогаз» снизить цены для населения

"В очередной раз я вижу манипуляцию и завышенные цены со стороны НАК "Нафтогаз Украины". Я говорю это официально. Я считаю, что НАК "Нафтогаз Украины" утвердил цены, которые выше рыночных на июнь месяц. То же самое они планирует сделать на июль. Это недопустимо. Мы разработали еще один нормативный документ, который не даст НАК "Нафтогаз Украины" злоупотреблять своим монопольным положением… Ненасытные… Мы сегодня примем решение, которое вернет их на землю", — заявил Гройсман в ходе заседания кабмина.

"Принять протокольное решение правительства обратиться к Счетной палате , Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе, Государственной аудиторской службе создать общую группу по проверке формирования цены на газ внутри "Нафтогаза", — добавил Гройсман.

По его словам, цена должна быть в пределах 7,7-8 тысяч гривен за тысячу кубометров.