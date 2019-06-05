​«Ромир»: кризис возвращается в жизнь россиян

Более половины россиян (51%) считают, что в данный момент страна находится в состоянии кризиса, свидетельствуют данные апрельского опроса исследовательского холдинга «Ромир». После резкого сокращения доли подобных ответов при прошлом опросе сейчас россияне снова возвращаются к мнению о существования кризиса в стране.

Вместе с тем снизились доли тех, кто нейтрально оценивает экономическую ситуацию в стране, признавая наличие некоторых экономических проблем (38%), и тех, кто считает, что в стране все хорошо и никаких проблем в экономике нет (5%). То есть общее число россиян, признающих наличие экономических проблем, выросло немного — с 86% в конце 2017 года до 89% в 2019 году. Однако градус тревожности по поводу состоянии экономики в стране значительно повысился, замечают социологи.

Следующий вопрос исследования касался проявлений кризиса или экономических трудностей в целом лично для каждого респондента. Как и в предыдущих опросах, лидирующим ответом в списке проблем опять стал рост цен (инфляция). При этом и доля таких ответов практически не изменилась и составила 79%, как и в 2015—2017 годах.

За полтора года значительно обострился вопрос о сокращении заработной платы. Доля подобных ответов увеличилась в два раза — с 21% в 2017 году до 42% в 2019 году. Кроме того, треть россиян (32%) отметила еще одно проявление кризиса — сокращение персонала, и, как следствие, рост безработицы. В 2017 году доля подобных ответов была значительно меньше — 23%.

Еще одно проявление кризиса, как девальвация рубля, на который два-три года назад указывали более половины опрошенных, сегодня собрал только треть голосов (33%).

За полтора года незначительно, но сократилось число ответов о других признаках кризиса, — напряженная международная обстановка (с 24% до 22%), трудности с выплатой кредитов (с 15% до 12%) и введение Россией ответных санкций в отношении западных стран (с 13% до 9%).