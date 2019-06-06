Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.00
$
65.34
73.30
73.60
Прогноз
10.06 – 17.06
$
65.29
72.27
Индексы и котировки Brent
60.59
–0.07 Золото
1329.11
–0.00 РТС
1303.35
+0.14
Динамика валют
EUR / USD
06.06
1.1226
+0.0075
22.05
1.1151
03.06
23.05
12.05

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие» 

ТК «Звезда» + ещё 1 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
По размерам своих активов банк занимал 422 место в общероссийском рейтинге.
Центральный Банк РФ отозвал лицензию на осуществление коммерческих операций у банка «Взаимодействие».
Об этом говорится на официальном сайте российского регулятора.
По данным ЦБ, кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед своими вкладчикам и кредиторами, причиной чему служила потеря ликвидности.
Банк «Взаимодействие» занимал 422 место по размерам активов в рейтинге российских кредитных учреждений.
Запрет на ведение деятельности вступает в силу с 6 июня 2019 года.
ТК «Звезда»: последние новости
Путин подписал закон о допуске родственников к пациентам в реанимацию Проект выхода клиентов НПФ на пенсию по старым правилам согласуется с ЦБ и Минфином В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
Личный счет , Компании , Экономика , КБ "Взаимодействие" , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Торговым сетям запретили возвращать продукты поставщикам
В России создадут «креативные хабы»
В жизнь россиян вернулся кризис3
У половины заемщиков МФО нет постоянной работы
В России для пожарных и спасателей появится льготная ипотека
Видео
03:31
В Грузии похвастались выгодой от российского угля
Компании
02:12
Регионы проигнорировали указ Путина по зарплатам
Личный счет
01:46
«ОПЕК, Россия тебе больше не друг»
Экономика Рынки
01:18
Нефть рухнула ниже психологической отметки
Рынки Недвижимость
04:30
Месть за Huawei: Китай наносит США ответный удар
Компании
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
01:01
В Кремле высказались о падении доходов россиян
Личный счет
00:58
Чайка разгромил авиацию
Компании Статьи
01:00
Россиян утопят в наличности
Экономика Статьи
01:15
Все будет только хуже: Россия вползает в рецессию
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение