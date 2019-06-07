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У россиян нет денег на реформу пенсионных накоплений 

Ura.Ru 18 минут назад
Фото: URA.RU
Идея переводить часть заработка на негосударственную накопительную пенсию не нашла понимания россиян. Результаты исследований «Левада-Центра» показали, что почти две трети опрошенных граждан, не желающих отчислять деньги в НПФ, не имеют никаких накоплений.
«Доля россиян, не желающих делать дополнительные взносы на пенсию, примерно совпадает с долей тех, у кого нет никаких сбережений», — сообщает РБК со ссылкой на исследования «Левада-Центра».
При этом больше половины опрошенных (55%) хотели бы, чтобы действовала старая схема, когда работодатель направляет обязательные отчисления в Пенсионный фонд.
При этом 66% россиян по-прежнему полагают, что после достижения пенсионного возраста основным источником средств для них по-прежнему будет государственная пенсия. На дополнительную пенсию от НПФ или корпоративного работодателя рассчитывают только 7%.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина пообещала, что переход на новую схему, когда отчисления в размере 6% от заработной платы на накопительную часть пенсии будут совершать сами граждане, а не их работодатели, не принесет пенсионерам никаких проблем. Руководство регулятора по-прежнему поддерживает идею введения системы индивидуального пенсионного капитала, напоминает «Царьград». Благодаря этому предполагается повысить выплаты будущим пенсионерам.
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Комментарии
Личный счет , Эльвира Набиуллина , Левада-центр , Центральный банк России , Царьград ТВ , РБК
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