У россиян нет денег на реформу пенсионных накоплений

Идея переводить часть заработка на негосударственную накопительную пенсию не нашла понимания россиян. Результаты исследований «Левада-Центра» показали, что почти две трети опрошенных граждан, не желающих отчислять деньги в НПФ, не имеют никаких накоплений.

«Доля россиян, не желающих делать дополнительные взносы на пенсию, примерно совпадает с долей тех, у кого нет никаких сбережений», — сообщает РБК со ссылкой на исследования «Левада-Центра».

При этом больше половины опрошенных (55%) хотели бы, чтобы действовала старая схема, когда работодатель направляет обязательные отчисления в Пенсионный фонд.

При этом 66% россиян по-прежнему полагают, что после достижения пенсионного возраста основным источником средств для них по-прежнему будет государственная пенсия. На дополнительную пенсию от НПФ или корпоративного работодателя рассчитывают только 7%.