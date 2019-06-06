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Материнский капитал увеличат в России 

Газета.Ru + ещё 22 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
По словам Топилина, маткапитал проиндексируют до 470 тыс. руб. Он отметил, что это решение уже согласовано и его все поддержали.
"С 1 января 2020 года — прогноз роста потребительских цен составляет 4%", — подчеркнул Топилин.
В настоящее время материнский капитал в России составляет 453 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что Топилин не понял идею "отцовского капитала".
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